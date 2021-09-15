Бананчики в слоёном тесте. Ароматный десерт к чаю

Бананчики в слоёном тесте получаются очень вкусными и полезными. Такой десерт очень легко приготовить и можно дополнять любимыми специями.

Бананчики в слоёном тесте: ингредиенты

Слоёное тесто — 1 упаковка Бананы — 5 шт. (пять штук) Шоколадная паста или растопленный шоколад — 100 гр. (сто грамм) Корица — одна щепотка Сахарная пудра для украшения Яйцо для смазывания

Способ приготовления:

Вы можете приготовить самостоятельно, либо купить в магазине. Раскатайте пласты на прямоугольники средней толщины. Они должны быть шире и длиннее самих бананов на несколько сантиметров.

Середину теста смажьте шоколадом и выложите целый, очищенный плод. Верх и низ запечатайте тестом.

По всей длине с боков сделайте продолговатые надрезы на тесте и переплетите их на банане. Получается что-то вроде косички.

Яйцо взболтайте, обмажьте бананчики и отправьте в духовой шкаф на 30 минут. Подавайте, сверху посыпав пудрой или измельчёнными орехами.

Бананчики в слоёном тесте — очень нежный и аппетитный десерт

Пеките на здоровье!