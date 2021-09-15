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Бананчики в слоёном тесте. Ароматный десерт к чаю

Бананчики в слоёном тесте получаются очень вкусными и полезными. Такой десерт очень легко приготовить и можно дополнять любимыми специями.

Бананчики в слоёном тесте: ингредиенты

Бананчики в слоёном тесте

  1. Слоёное тесто — 1 упаковка
  2. Бананы — 5 шт. (пять штук)
  3. Шоколадная паста или растопленный шоколад — 100 гр. (сто грамм)
  4. Корица — одна щепотка
  5. Сахарная пудра для украшения
  6. Яйцо для смазывания

Способ приготовления:

  • Вы можете приготовить самостоятельно, либо купить в магазине. Раскатайте пласты на прямоугольники средней толщины. Они должны быть шире и длиннее самих бананов на несколько сантиметров.
  • Середину теста смажьте шоколадом и выложите целый, очищенный плод. Верх и низ запечатайте тестом.
  • По всей длине с боков сделайте продолговатые надрезы на тесте и переплетите их на банане. Получается что-то вроде косички.
  • Яйцо взболтайте, обмажьте бананчики и отправьте в духовой шкаф на 30 минут. Подавайте, сверху посыпав пудрой или измельчёнными орехами.

Бананчики в слоёном тесте — очень нежный и аппетитный десерт

Бананчики в слоёном тесте. Ароматный десерт к чаю 2

Пеките на здоровье!

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