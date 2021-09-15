Бананчики в слоёном тесте. Ароматный десерт к чаю

Бананчики в слоёном тесте получаются очень вкусными и полезными. Такой десерт очень легко приготовить и можно дополнять любимыми специями.
Бананчики в слоёном тесте: ингредиенты
- Слоёное тесто — 1 упаковка
- Бананы — 5 шт. (пять штук)
- Шоколадная паста или растопленный шоколад — 100 гр. (сто грамм)
- Корица — одна щепотка
- Сахарная пудра для украшения
- Яйцо для смазывания
Способ приготовления:
- Вы можете приготовить самостоятельно, либо купить в магазине. Раскатайте пласты на прямоугольники средней толщины. Они должны быть шире и длиннее самих бананов на несколько сантиметров.
- Середину теста смажьте шоколадом и выложите целый, очищенный плод. Верх и низ запечатайте тестом.
- По всей длине с боков сделайте продолговатые надрезы на тесте и переплетите их на банане. Получается что-то вроде косички.
- Яйцо взболтайте, обмажьте бананчики и отправьте в духовой шкаф на 30 минут. Подавайте, сверху посыпав пудрой или измельчёнными орехами.
Бананчики в слоёном тесте — очень нежный и аппетитный десерт
Пеките на здоровье!
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