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Помидоры на зиму в сладкой заливке: праздничные вкусные

Помидоры на зиму в сладкой заливке! Предлагаем в самый разгар лета заготовить праздничные вкусные помидоры в сладкой заливке на зиму. Такие помидорки очень просты в изготовлении. Получаются они очень красивыми и вкусными. Один раз приготовив по нашему рецепту, Вы уже все время будете возвращаться к нему.

Помидоры на зиму в сладкой заливке: ингредиенты

  • килограмм двести граммов помидоров черри

Помидоры на зиму в сладкой заливке: праздничные вкусные

  • пять головок репчатого лука
  • десять зубков чеснока
  • семь пол-литровых баночек

рассол в расчете на 1 литр заливки:

  • полторы столовые ложки соли
  • шесть столовых ложек сахарного песка
  • четыре столовые ложки шестипроцентного яблочного уксуса

Помидоры на зиму в сладкой заливке: как же заготовить

Для начала надо подготовить помидоры:

Помидоры на зиму в сладкой заливке

  • Помидорки хорошо промыть, накалоть кожурку зубочисткой и сложить в подготовленные баночки.
  • Репчатый лук почистить и порезать нетолстыми колечками. Колечки распределить по баночкам.
  • Чеснок почистить, разрезать пополам и в равных количествах отправить в заранее простерелизованные баночки.
  • Воду закипятить и залить в баночки с помидорами.
  • Через десять минут слить воду и заново залить кипятком. Дать постоять еще минут семь.

А пока нужно приготовить рассол:

  • В кастрюлю нужно залить два литра воды.
  • На каждый литр воды добавить по полторы столовые ложки соли, по шесть столовых ложек сахарного песка и по четыре столовые ложки яблочного уксуса.
  • Все хорошо перемешать до полного растворения сахара и соли.

А теперь – последний этап:

Помидоры на зиму в сладкой заливке: праздничные вкусные

  • Из банок с помидорами вылить воду и залить туда приготовленный рассол.
  • Сразу же закрыть простерелизованными крышками.
  • Укутать теплым одеялом и держать так до полного их остывания.

Ну все, наша очередная заготовка на зиму – вкусные помидоры в сладкой заливке готовы.

Откроете баночку зимой и сладкие вкусные ароматные помидорки сразу же напомнят Вам о лете.

Помидоры на зиму в сладкой заливке: готовы

Надеемся, наш рецепт Вам пригодится. Удачи!

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