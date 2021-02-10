Помидоры на зиму в сладкой заливке: праздничные вкусные

Помидоры на зиму в сладкой заливке! Предлагаем в самый разгар лета заготовить праздничные вкусные помидоры в сладкой заливке на зиму. Такие помидорки очень просты в изготовлении. Получаются они очень красивыми и вкусными. Один раз приготовив по нашему рецепту, Вы уже все время будете возвращаться к нему.
Помидоры на зиму в сладкой заливке: ингредиенты
- килограмм двести граммов помидоров черри
- пять головок репчатого лука
- десять зубков чеснока
- семь пол-литровых баночек
рассол в расчете на 1 литр заливки:
- полторы столовые ложки соли
- шесть столовых ложек сахарного песка
- четыре столовые ложки шестипроцентного яблочного уксуса
Помидоры на зиму в сладкой заливке: как же заготовить
Для начала надо подготовить помидоры:
- Помидорки хорошо промыть, накалоть кожурку зубочисткой и сложить в подготовленные баночки.
- Репчатый лук почистить и порезать нетолстыми колечками. Колечки распределить по баночкам.
- Чеснок почистить, разрезать пополам и в равных количествах отправить в заранее простерелизованные баночки.
- Воду закипятить и залить в баночки с помидорами.
- Через десять минут слить воду и заново залить кипятком. Дать постоять еще минут семь.
А пока нужно приготовить рассол:
- В кастрюлю нужно залить два литра воды.
- На каждый литр воды добавить по полторы столовые ложки соли, по шесть столовых ложек сахарного песка и по четыре столовые ложки яблочного уксуса.
- Все хорошо перемешать до полного растворения сахара и соли.
А теперь – последний этап:
- Из банок с помидорами вылить воду и залить туда приготовленный рассол.
- Сразу же закрыть простерелизованными крышками.
- Укутать теплым одеялом и держать так до полного их остывания.
Ну все, наша очередная заготовка на зиму – вкусные помидоры в сладкой заливке готовы.
Откроете баночку зимой и сладкие вкусные ароматные помидорки сразу же напомнят Вам о лете.
Помидоры на зиму в сладкой заливке: готовы
Надеемся, наш рецепт Вам пригодится. Удачи!
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