Помидоры на зиму в сладкой заливке: праздничные вкусные

Помидоры на зиму в сладкой заливке! Предлагаем в самый разгар лета заготовить праздничные вкусные помидоры в сладкой заливке на зиму. Такие помидорки очень просты в изготовлении. Получаются они очень красивыми и вкусными. Один раз приготовив по нашему рецепту, Вы уже все время будете возвращаться к нему.

Помидоры на зиму в сладкой заливке: ингредиенты

килограмм двести граммов помидоров черри

пять головок репчатого лука

десять зубков чеснока

семь пол-литровых баночек

рассол в расчете на 1 литр заливки:

полторы столовые ложки соли

шесть столовых ложек сахарного песка

четыре столовые ложки шестипроцентного яблочного уксуса

Помидоры на зиму в сладкой заливке: как же заготовить

Для начала надо подготовить помидоры:

Помидорки хорошо промыть, накалоть кожурку зубочисткой и сложить в подготовленные баночки.

Репчатый лук почистить и порезать нетолстыми колечками. Колечки распределить по баночкам.

Чеснок почистить, разрезать пополам и в равных количествах отправить в заранее простерелизованные баночки.

Воду закипятить и залить в баночки с помидорами.

Через десять минут слить воду и заново залить кипятком. Дать постоять еще минут семь.

А пока нужно приготовить рассол:

В кастрюлю нужно залить два литра воды.

На каждый литр воды добавить по полторы столовые ложки соли, по шесть столовых ложек сахарного песка и по четыре столовые ложки яблочного уксуса.

Все хорошо перемешать до полного растворения сахара и соли.

А теперь – последний этап:

Из банок с помидорами вылить воду и залить туда приготовленный рассол.

Сразу же закрыть простерелизованными крышками.

Укутать теплым одеялом и держать так до полного их остывания.

Ну все, наша очередная заготовка на зиму – вкусные помидоры в сладкой заливке готовы.

Откроете баночку зимой и сладкие вкусные ароматные помидорки сразу же напомнят Вам о лете.

Помидоры на зиму в сладкой заливке: готовы

Надеемся, наш рецепт Вам пригодится. Удачи!