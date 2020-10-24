Чищу любую рыбу от чешуи за 3 минуты без ножа и специальных приспособлений!

Многие очень любят рыбу, но вот чистить чешую, любят единицы – все разлетается по всей кухне, как бы мы не старались уменьшить степень разлета этих рыбных отходов.

Сегодня можно чистить рыбу самыми разными способами, но я нашла для себя один, который мне прекрасно подходит. Чистить рыбу вы можете этим способом самую разную, с мелкой и крупной чешуей, просто размер инструмента, должен быть разным.

Берем рыбу, я сегодня чищу сибаса и берем обычную овощечистку и как ножом, против чешуи, чистим. Для такой рыбы подходит обычная, небольшая овощечистка.

А вот для большой чешуи, вы можете купить чуть больше – сегодня в магазинах есть такие в продаже и ваша покупка будет вам долго служить, ведь вы будете ею не только чистить рыбу, но и шинковать капусту, резать картофель и сыр тонкими ломтиками.

Чешуя при таком способе очистки не так сильно разлетается по сторонам и очистка проходит быстро. Да и руки вы не пораните об острые края плавников, ведь ручка овощечистки длинная и вы не будете соприкасаться с плавниками в процессе работы.

Попробуйте этот способ, я уверена, что вы оцените его удобство и простоту.