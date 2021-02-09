Как семечки – от них не оторваться. Закуска для всех: в нашей семье все просто обожают

Из куриных сердечек можно сделать очень вкусную и оригинальную закуску, которую в нашей семье все просто обожают.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные сердечки, 500 г;
- соевый соус, 4 ст.л;
- мед, 1 ст.л;
- чеснок, 3 зубчика;
- лук, 1 шт;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Сердечки хорошо промываем, удаляем все лишнее.
Для маринада смешиваем соевый соус с медом.
Заливаем сердечки соусом, перемешиваем.
Выдавливаем в сердечки чеснок и добавляем тонкие полукольца лука.
Совет: чтобы получилось вкуснее, нарезаем лук, солим его и переминаем руками, чтобы выделился сок и добавляем в сердечки.
Маринуем 1 час или отправляем на ночь в холодильник.
Шпажки деревянные замачиваем в воде. Чтобы они не сгорели в духовке.
Нанизываем сердечки на шпажки.
Форму смазываем растительным маслом, выкладываем шпажки, смазываем сердечки маслом.
Запекаем около 25 минут при 180 градусах.
При подаче можно посыпать кунжутом или приготовить соус из сметаны и горчицы, укропа.
Свежие комментарии