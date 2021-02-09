Как семечки – от них не оторваться. Закуска для всех: в нашей семье все просто обожают

Из куриных сердечек можно сделать очень вкусную и оригинальную закуску, которую в нашей семье все просто обожают.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриные сердечки, 500 г;

соевый соус, 4 ст.л;

мед, 1 ст.л;

чеснок, 3 зубчика;

лук, 1 шт;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Сердечки хорошо промываем, удаляем все лишнее.

Для маринада смешиваем соевый соус с медом.

Заливаем сердечки соусом, перемешиваем.

Выдавливаем в сердечки чеснок и добавляем тонкие полукольца лука.

Совет: чтобы получилось вкуснее, нарезаем лук, солим его и переминаем руками, чтобы выделился сок и добавляем в сердечки.

Маринуем 1 час или отправляем на ночь в холодильник.

Шпажки деревянные замачиваем в воде. Чтобы они не сгорели в духовке.

Нанизываем сердечки на шпажки.

Форму смазываем растительным маслом, выкладываем шпажки, смазываем сердечки маслом.

Запекаем около 25 минут при 180 градусах.

При подаче можно посыпать кунжутом или приготовить соус из сметаны и горчицы, укропа.