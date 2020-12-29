Чем шефы натирают курицу. Божественная курочка на Новогодний стол

Запеченная курица – это еще одна праздничная традиция в нашей стране. Многие хозяйки по сей день соревнуются, у кого лучше и вкуснее рецепт. Вот я и решила поделиться с вами своим коронным блюдом – курицей со специями. Этот рецепт мне когда-то подсказал мой знакомый шеф-повар, поделился некоторыми секретами.

Цитрусовый аромат

Можно использовать для маринада ароматные травы, цитрусовые, вино и мед, чеснок, свежий розмарин. Это все укладывается внутрь тушки, а сверху можно полить соусом из вина, меда, растительного масла, сока мандарина.

Тушку укладываем на решетку и запекаем 20 минут при 200 градусах, потом при 170 градусах еще допекаем около 40 минут. Только предварительно оберните курицу фольгой.

Горчичная корочка

Очень многие повара еще используют для маринада горчицу: именно этот соус сделает на тушке румяную, хрустящую и пикантную корочку. Сделайте соус из белого вина, горчицы и растительного масла, соевого соуса и прованских трав – вина и масла, дижонской горчицы по 2 ст.л, измельченный чеснок, пара зубчиков, соус табаско и прованские травы по 1 ч.л. и соли по вкусу.

Тушку промываем, просушиваем полотенцами и по всей поверхности делаем надрезы., втираем эту смесь и оставляем мариноваться на пару часов.

Но лучше дольше.

Обжариваем на сковороде в течение 5 минут (спинка вверх), потом перекладываем в духовку и готовим при 180 градусах до готовности.

Курица с дымком

Добиться такого вкуса гриля с «дымком» вполне возможно и без самого гриля, достаточно иметь под рукой копченую паприку.

Тушку подготавливаем как обычно и смешиваем шалфей, паприку, тмин по 1 ч.л, добавляем соль и перец по 2 ч.л. Сюда же наливаем сок лимона ложку, немного растительного масла, все перемешиваем.

Втираем маринад в тушку, отправляем ее в духовку и запекаем при 180 градусах до готовности.

Лимон с ароматными травами

Чтобы оттенить естественный вкус мяса, используется лимон и ароматные травы. Тушку готовим, начиняем лимоном, разрезанным на 2 части, чесноком, розмарином, базиликом и орегано. Снаружи хорошо перчим смесью перцев, солим, смазываем растительным маслом. Запекаем при 180 градусах около 40 – 50 минут до румяности.

Ароматное сливочное масло

Не многие знают, что особенно ароматная, сочная и нежная запеченная курица, получается со сливочным маслом.

Перебиваем блендером свежие кинзу, мяту, чеснок, имбирь, перец острый, сок лайма, сливочное масло, гвоздику, соль.

Втираем соус в мясо внутри и снаружи тушки и маринуем в прохладном месте 4 часа.

Запекаем при 220 градусах до готовности.