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Чем шефы натирают курицу. Божественная курочка на Новогодний стол

Запеченная курица – это еще одна праздничная традиция в нашей стране. Многие хозяйки по сей день соревнуются, у кого лучше и вкуснее рецепт. Вот я и решила поделиться с вами своим коронным блюдом – курицей со специями. Этот рецепт мне когда-то подсказал мой знакомый шеф-повар, поделился некоторыми секретами.

Цитрусовый аромат

Можно использовать для маринада ароматные травы, цитрусовые, вино и мед, чеснок, свежий розмарин. Это все укладывается внутрь тушки, а сверху можно полить соусом из вина, меда, растительного масла, сока мандарина.

Тушку укладываем на решетку и запекаем 20 минут при 200 градусах, потом  при 170 градусах еще допекаем около 40 минут. Только предварительно оберните курицу фольгой.

Чем шефы натирают курицу. Божественная курочка на Новогодний стол

Горчичная корочка

Очень многие повара еще используют для маринада горчицу: именно этот соус сделает на тушке румяную, хрустящую и пикантную корочку. Сделайте соус из белого вина, горчицы и растительного масла, соевого соуса и прованских трав – вина и масла, дижонской горчицы  по 2 ст.л, измельченный чеснок, пара зубчиков, соус табаско и прованские травы по 1 ч.л. и соли по вкусу.

Тушку промываем, просушиваем полотенцами и по всей поверхности делаем надрезы., втираем эту смесь и оставляем мариноваться на пару часов.

Но лучше дольше.

Обжариваем на сковороде в течение 5 минут (спинка вверх), потом перекладываем в духовку и готовим при 180 градусах до готовности.

Курица с дымком

Добиться такого вкуса гриля с «дымком» вполне возможно и без самого гриля, достаточно иметь под рукой копченую паприку.

Тушку подготавливаем как обычно и смешиваем шалфей, паприку, тмин по 1 ч.л, добавляем соль и перец по 2 ч.л. Сюда же наливаем сок лимона ложку, немного растительного масла, все перемешиваем.

Втираем маринад в тушку, отправляем ее в духовку и запекаем при 180 градусах до готовности.

Лимон с ароматными травами

Чтобы оттенить естественный вкус мяса, используется лимон и ароматные травы. Тушку готовим, начиняем лимоном, разрезанным на 2 части, чесноком, розмарином, базиликом и орегано. Снаружи хорошо перчим смесью перцев, солим, смазываем растительным маслом. Запекаем при 180 градусах около 40 – 50 минут до румяности.

Ароматное сливочное масло

Не многие знают, что особенно ароматная, сочная и нежная запеченная курица, получается со сливочным маслом.

Перебиваем блендером свежие кинзу, мяту, чеснок, имбирь, перец острый, сок лайма, сливочное масло, гвоздику, соль.

Втираем соус в мясо внутри и снаружи тушки и маринуем в прохладном месте 4 часа.

Запекаем при 220 градусах до готовности.

Чем шефы натирают курицу. Божественная курочка на Новогодний стол

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