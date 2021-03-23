Скатерть-Самобранка

5 330 подписчиков

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи!

Сегодня делюсь рецептом очень вкусных куличей . Куличи получаются влажные , и не крошатся . Примерно шесть лет назад, я решила приготовить первые свои куличи , нашла этот рецепт в интернете, результат очень понравился , и конечно же , я записала рецепт в свою записную книжку, с тех пор не расстаюсь с этим рецептом.

Приготовление :

1) Приготовлю опару . В миску всыпаю сухие дрожжи ( 8 грамм ) , сахар(1,5 ст.л) , сахар беру из общего количества , вливаю тёплое молоко , молоко должно быть тёплым но не горячим, допустимая температура 36-38 градусов. Можно опустить палец в молоко , если вам приятно тепло , не горячо , можно смело вливать молоко в дрожжи . Если залить дрожжи горячим молоком , они погибнут и выпечка не получится .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Дальше добавляю просеянную муку, делаю густое тесто и разбиваю все комочки . Муку также беру из общего количества.

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !
Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Опру накрываю полотенцем или затягиваю миску пищевой плёнкой. Если вы будете использовать плёнку , сделайте сверху отверстие .

Оставляю опару в тёплом месте без сквозняков на 30-40 минут .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

2) Сухофрукты я заливаю обычной водой комнатной температуры и оставляю на 20 — 30 минут .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Дальше сухофрукты хорошо промываю и оставляю на полотенце , чтобы сухофрукты подсохли .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

3) Когда опара будет на подходе , я делю яйца на желтки и белки .

4)В желтки всыпаю оставшийся сахар и хорошо перетираю , масса должна посветлеть .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !
Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !
Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

5)В яичные белки добавляю соль и взбиваю до мягких пиков . Если у вас есть миксер можно все взбивать миксером.

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Прошло время , опара вот так хорошо поднимается, она вся пронизана пузырьками . Если ваша опара не поднялась , значит дрожжи плохого качества ( или молоко было горячим ) и выпечка не получится .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

6)Теперь в опару я добавляю желтки с сахаром , хорошо перемешиваю , и следом добавляю взбитые белки .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !
Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Тесто я буду вымешивать в планетарном миксере , если у вас нет такого миксера, ничего страшного , тесто руками тоже можно вымесить .

С добавлением желтков и белков , масса будет жидковатая .

7)Дальше я начинаю добавлять муку . Муку добавляю постепенно, небольшими порциями .Когда тесто станет густым , я вливаю растопленное сливочное масло комнатной температуры .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Продолжаю все вымешивать и добавляю муку . Тесто мукой забивать нельзя , тесто получается очень липким и мягким . В общем в тесто уходит около 700 грамм муки , но мука бывает разная, разного помола и разной влажности , также размер яиц может отличаться , от этого и количество муки может меняться .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Тесто нужно вымешивать около 15 минут (может больше) .Тесто я вымешиваю до тех пор пока не появляется » плёночка «, когда тесто я растягиваю , между пальцев образуется такая цельная плёночка и в общем тесто само получается тягучее .

Готовое тесто перекладываю в посуду смазанную маслом , и оставляю на 30-40 минут в тёплом месте , без сквозняков.

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

8)После того как тесто поднялось , добавляю сухофрукты. У меня это клюква и изюм . Для того чтобы сухофрукты хорошо вмешались в тесто , я добавлю чуть муки и обваливаю сухофрукты в муке .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !
Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Сухофрукты я вмешиваю прям в посуде , если вам это не удобно , делайте это на столе .

Вот таким тягучим получается тесто .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

9)Для того чтобы тесту было легче поднимается , я руки смазала маслом и обмазала тесто . Можно тесто переложить в другую посуду , смазанную растительным маслом .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

10)Накрываю тесто плёнкой и полотенцем, оставляю на 1,5 — 2 часа в тёплом месте, без сквозняков.

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Тесто увеличивается в три раза .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

11) Дальше тесто перекладываю на стол смазанный маслом. И буду делить на порции .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Отщипываю нужное количество теста , наполняю формы наполовину.

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Перед тем как наполнять формы тестом, я их смазала растительным маслом . У меня получается три маленькие формы диаметром 8 см. вес каждого кулича 270 грамм ,и одна большая форма диаметром 13 см. весом 580 грамм.

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

12)Теперь куличи также накрываю полотенцем или плёнкой, оставляю в тёплом месте, для того чтобы они поднялись перед выпечкой . На этого уходить 40-60 минут ( время зависит от температуры в помещении) .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !
Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

13) После того как куличи хорошо поднялись , отправляю их в хорошо разогретую духовку до 180 градусов, режим верх — низ , без конвертации.

Маленькие куличи выпекались у меня 35 минут , большой куличи выпекался 45 минут . Время выпечки зависит также от вашей духовки , готовность проверяю деревянной палочкой или зубочисткой , проверять кулич нужно в середине . Я обычно протыкаю бумажную форму сбоку . Если зубочистки на выходе сухая , и на ней нет следов сырого теста , куличи готовы. Не пересушивайте выпечку в духовке , через 35 минут уже можно проверять готовность . Маленькие выпекаются быстрей . И если так случилось , что куличи хорошо подрумянились сверху, а внутри ещё сырые , накройте их фольгой и продолжайте выпекать .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

14) Когда куличи остыли, смазываю их глазурью и посыпаю посыпкой.

14)Для того чтобы приготовить глазурь , я беру 1 яичный белок (30 грамм ) , добавляю в него 60 грамм сахарной пудры и все хорошо взбиваю .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Когда получила густую глянцевую устойчивую массу, добавляю чайную ложку лимонного сока , хорошо перемешиваю и намазываю глазурь на остывшие куличи .

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Я сразу сняла бумагу с куличей , но этого можно не делать , так куличи дольше остаются мягкими . После того как глазурь высохла , куличи храните в пакете , так они будут мягкими ещё два три дня . Куличи получаются очень мягкими ,влажными и очень вкусными , тесто тянется «ниточками «, и абсолютно не крошится . Попробуйте приготовить! Очень надеюсь что вам понравится этот рецепт! Готовьте с удовольствием, готовьте с любовью , в хорошем настроении и тогда все обязательно получится!

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !
Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Друзья ,если вам рецепт понравился, поставьте пожалуйста лайк и напишите комментарий. Этим вы мне очень поможете ! Спасибо большое !

Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Рецепт на 4 кулича :

Дрожжи сухие 8 грамм ( 1,5 ч.л.) или 25 грамм свежих .

Сахар 200 грамм

Мука 700 грамм

Молоко Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи! 300 мл.

Яйца 3 шт.

Масло сливочное 100 грамм

Соль 1/4 ч.л.

Ванилин по вкусу

Сухофрукты 100 грамм ( по желанию )

Рецепт на 7- 8 куличей .

Муку 1,5 кг .( +- 100 грамм )

Молоко 600 мл.

Сахар 400 грамм

Яйца Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи! 6 шт.

Дрожжи сухие 16 грамм (3 ч.л.) или 50 грамм свежих

Масло сливочное 200 грамм

Соль 0,5 чайной ложки

Ванилин по вкусу

Сухофрукты 100 грамм

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх