Уже шестой год не расстаюсь с этим рецептом! Куличи без крошек Влажные и очень вкусные куличи !

Сегодня делюсь рецептом очень вкусных куличей . Куличи получаются влажные , и не крошатся . Примерно шесть лет назад, я решила приготовить первые свои куличи , нашла этот рецепт в интернете, результат очень понравился , и конечно же , я записала рецепт в свою записную книжку, с тех пор не расстаюсь с этим рецептом.

Приготовление :

1) Приготовлю опару . В миску всыпаю сухие дрожжи ( 8 грамм ) , сахар(1,5 ст.л) , сахар беру из общего количества , вливаю тёплое молоко , молоко должно быть тёплым но не горячим, допустимая температура 36-38 градусов. Можно опустить палец в молоко , если вам приятно тепло , не горячо , можно смело вливать молоко в дрожжи . Если залить дрожжи горячим молоком , они погибнут и выпечка не получится .

Дальше добавляю просеянную муку, делаю густое тесто и разбиваю все комочки . Муку также беру из общего количества.

Опру накрываю полотенцем или затягиваю миску пищевой плёнкой. Если вы будете использовать плёнку , сделайте сверху отверстие .

Оставляю опару в тёплом месте без сквозняков на 30-40 минут .

2) Сухофрукты я заливаю обычной водой комнатной температуры и оставляю на 20 — 30 минут .

Дальше сухофрукты хорошо промываю и оставляю на полотенце , чтобы сухофрукты подсохли .

3) Когда опара будет на подходе , я делю яйца на желтки и белки .

4)В желтки всыпаю оставшийся сахар и хорошо перетираю , масса должна посветлеть .

5)В яичные белки добавляю соль и взбиваю до мягких пиков . Если у вас есть миксер можно все взбивать миксером.

Прошло время , опара вот так хорошо поднимается, она вся пронизана пузырьками . Если ваша опара не поднялась , значит дрожжи плохого качества ( или молоко было горячим ) и выпечка не получится .

6)Теперь в опару я добавляю желтки с сахаром , хорошо перемешиваю , и следом добавляю взбитые белки .

Тесто я буду вымешивать в планетарном миксере , если у вас нет такого миксера, ничего страшного , тесто руками тоже можно вымесить .

С добавлением желтков и белков , масса будет жидковатая .

7)Дальше я начинаю добавлять муку . Муку добавляю постепенно, небольшими порциями .Когда тесто станет густым , я вливаю растопленное сливочное масло комнатной температуры .

Продолжаю все вымешивать и добавляю муку . Тесто мукой забивать нельзя , тесто получается очень липким и мягким . В общем в тесто уходит около 700 грамм муки , но мука бывает разная, разного помола и разной влажности , также размер яиц может отличаться , от этого и количество муки может меняться .

Тесто нужно вымешивать около 15 минут (может больше) .Тесто я вымешиваю до тех пор пока не появляется » плёночка «, когда тесто я растягиваю , между пальцев образуется такая цельная плёночка и в общем тесто само получается тягучее .

Готовое тесто перекладываю в посуду смазанную маслом , и оставляю на 30-40 минут в тёплом месте , без сквозняков.

8)После того как тесто поднялось , добавляю сухофрукты. У меня это клюква и изюм . Для того чтобы сухофрукты хорошо вмешались в тесто , я добавлю чуть муки и обваливаю сухофрукты в муке .

Сухофрукты я вмешиваю прям в посуде , если вам это не удобно , делайте это на столе .

Вот таким тягучим получается тесто .

9)Для того чтобы тесту было легче поднимается , я руки смазала маслом и обмазала тесто . Можно тесто переложить в другую посуду , смазанную растительным маслом .

10)Накрываю тесто плёнкой и полотенцем, оставляю на 1,5 — 2 часа в тёплом месте, без сквозняков.

Тесто увеличивается в три раза .

11) Дальше тесто перекладываю на стол смазанный маслом. И буду делить на порции .

Отщипываю нужное количество теста , наполняю формы наполовину.

Перед тем как наполнять формы тестом, я их смазала растительным маслом . У меня получается три маленькие формы диаметром 8 см. вес каждого кулича 270 грамм ,и одна большая форма диаметром 13 см. весом 580 грамм.

12)Теперь куличи также накрываю полотенцем или плёнкой, оставляю в тёплом месте, для того чтобы они поднялись перед выпечкой . На этого уходить 40-60 минут ( время зависит от температуры в помещении) .

13) После того как куличи хорошо поднялись , отправляю их в хорошо разогретую духовку до 180 градусов, режим верх — низ , без конвертации.

Маленькие куличи выпекались у меня 35 минут , большой куличи выпекался 45 минут . Время выпечки зависит также от вашей духовки , готовность проверяю деревянной палочкой или зубочисткой , проверять кулич нужно в середине . Я обычно протыкаю бумажную форму сбоку . Если зубочистки на выходе сухая , и на ней нет следов сырого теста , куличи готовы. Не пересушивайте выпечку в духовке , через 35 минут уже можно проверять готовность . Маленькие выпекаются быстрей . И если так случилось , что куличи хорошо подрумянились сверху, а внутри ещё сырые , накройте их фольгой и продолжайте выпекать .

14) Когда куличи остыли, смазываю их глазурью и посыпаю посыпкой.

14)Для того чтобы приготовить глазурь , я беру 1 яичный белок (30 грамм ) , добавляю в него 60 грамм сахарной пудры и все хорошо взбиваю .

Когда получила густую глянцевую устойчивую массу, добавляю чайную ложку лимонного сока , хорошо перемешиваю и намазываю глазурь на остывшие куличи .

Я сразу сняла бумагу с куличей , но этого можно не делать , так куличи дольше остаются мягкими . После того как глазурь высохла , куличи храните в пакете , так они будут мягкими ещё два три дня . Куличи получаются очень мягкими ,влажными и очень вкусными , тесто тянется «ниточками «, и абсолютно не крошится . Попробуйте приготовить! Очень надеюсь что вам понравится этот рецепт! Готовьте с удовольствием, готовьте с любовью , в хорошем настроении и тогда все обязательно получится!

Друзья ,если вам рецепт понравился, поставьте пожалуйста лайк и напишите комментарий. Этим вы мне очень поможете ! Спасибо большое !

Рецепт на 4 кулича :

Дрожжи сухие 8 грамм ( 1,5 ч.л.) или 25 грамм свежих .

Сахар 200 грамм

Мука 700 грамм

Молоко 300 мл.

Яйца 3 шт.

Масло сливочное 100 грамм

Соль 1/4 ч.л.

Ванилин по вкусу

Сухофрукты 100 грамм ( по желанию )

Рецепт на 7- 8 куличей .

Муку 1,5 кг .( +- 100 грамм )

Молоко 600 мл.

Сахар 400 грамм

Яйца 6 шт.

Дрожжи сухие 16 грамм (3 ч.л.) или 50 грамм свежих

Масло сливочное 200 грамм

Соль 0,5 чайной ложки

Ванилин по вкусу