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Десерт из ряженки. Воздушное лакомство, которым меня угостили в гостях, стало моим любимым десертом

Обязательно приготовьте такой десерт из ряженки, так как он не только вкусный, но и полезный. Это очень нежное лакомство для настоящих сладкоежек, которое можно использовать и как прослойку для торта. При желании в массу добавьте кофе или пюре из любых ягод.

Десерт из ряженки в домашних условиях: ингредиенты

Десерт из ряженки

На семь порций:

  1.   Сметана-3  ст. л. (три столовые ложки)
  2.    Ряженка-500 мл. (пятьсот миллилитров)
  3.     Сахар-120 г. (сто двадцать грамм)
  4.    Вода- 100 мл. (100 миллилитров)
  5.    Желатин-1 ст. л. (одна столовая ложкa)
  6.     Корица- одна щепотка
  7.    Ванилин по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Быстрорастворимый желатин залить горячей водой, перемешать до полного растворения  и оставить остывать. В глубокой миске смешать, а затем взбить миксером сметану  сахар и ряженки. Взбивать нужно 3 минуты, а затем, продолжая взбивать, порциями влейте остывшие желатин.
  • Взбивать еще 5 минут , суфле залить по формам и убрать до полного застывания. Десерт при желании можно украсить какао, ломтиками бананов или ягодами.

Десерт из ряженки в домашних условиях обязательно Вам понравиться).

Десерт из ряженки. Воздушное лакомство, которым меня угостили в гостях, стало моим любимым десертом 2

Готовьте на здоровье!

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