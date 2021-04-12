Десерт из ряженки. Воздушное лакомство, которым меня угостили в гостях, стало моим любимым десертом

Обязательно приготовьте такой десерт из ряженки, так как он не только вкусный, но и полезный. Это очень нежное лакомство для настоящих сладкоежек, которое можно использовать и как прослойку для торта. При желании в массу добавьте кофе или пюре из любых ягод.

Десерт из ряженки в домашних условиях: ингредиенты

На семь порций:

Сметана-3 ст. л. (три столовые ложки) Ряженка-500 мл. (пятьсот миллилитров) Сахар-120 г. (сто двадцать грамм) Вода- 100 мл. (100 миллилитров) Желатин-1 ст. л. (одна столовая ложкa) Корица- одна щепотка Ванилин по вкусу

Пошаговое приготовление:

Быстрорастворимый желатин залить горячей водой, перемешать до полного растворения и оставить остывать. В глубокой миске смешать, а затем взбить миксером сметану сахар и ряженки. Взбивать нужно 3 минуты, а затем, продолжая взбивать, порциями влейте остывшие желатин.

Взбивать еще 5 минут , суфле залить по формам и убрать до полного застывания. Десерт при желании можно украсить какао, ломтиками бананов или ягодами.

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Готовьте на здоровье!