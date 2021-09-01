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Шампиньоны по-корейски. Люблю такие закуски: подходит к праздничному столу и просто к ужину

Грибочки, маринованные по этому рецепту, получаются просто роскошными. Такая закуска готовится быстро, отлично подходит к праздничному столу и просто к ужину.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • шампиньоны и вешенки по 400 г;
  • кориандр, 1 ст.л;
  • кунжут обжаренный;
  • масло растительное;
  • лук, 1 шт;
  • сладкий перец, половина;
  • чеснок, 5 зубчиков;
  • соус рыбный, 2 ст.л;
  • сахар, 0.5 ч.л;
  • уксус 9 %, 1 ст.л;
  • специи, зелень, острый перец.

Процесс приготовления

Шампиньоны лучше брать мелкие или средние, но их придется разрезать на кусочки.

Кунжут обжариваем на сухой сковороде.

Лук и сладкий перец режем небольшими кусочками.

Грибы кладем в кастрюлю и заливаем водой, доводим до кипения. Варим пару минут и выкладываем в сито, чтобы они стекли.

Лук обжариваем на растительном масле, потом выкладываем и дарим сладкий перец до мягкости.

Вливаем рыбный соус в овощи. Можно не использовать его, заменить солью или соевым соусом.

Вливаем уксус, всыпаем кориандр.

Чеснок мелко рубим.

Грибы смешиваем с овощами, добавляем кунжут, острый перец кусочками или сухой, чеснок и паприку.

Сверху вливаем раскаленное растительное масло и перемешиваем массу.

Мелко рубим петрушку или кинзу, добавляем в массу, перемешиваем.

Накрываем емкость крышкой и оставляем мариноваться на ночь.

Шампиньоны по-корейски. Люблю такие закуски: подходит к праздничному столу и просто к ужину

Закуска получается очень вкусной и ароматной, именно восточное блюдо, которое многие так любят покупать в ресторанах корейской кухни.

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