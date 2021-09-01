Шампиньоны по-корейски. Люблю такие закуски: подходит к праздничному столу и просто к ужину

Грибочки, маринованные по этому рецепту, получаются просто роскошными. Такая закуска готовится быстро, отлично подходит к праздничному столу и просто к ужину.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шампиньоны и вешенки по 400 г;
- кориандр, 1 ст.л;
- кунжут обжаренный;
- масло растительное;
- лук, 1 шт;
- сладкий перец, половина;
- чеснок, 5 зубчиков;
- соус рыбный, 2 ст.л;
- сахар, 0.5 ч.л;
- уксус 9 %, 1 ст.л;
- специи, зелень, острый перец.
Процесс приготовления
Шампиньоны лучше брать мелкие или средние, но их придется разрезать на кусочки.
Кунжут обжариваем на сухой сковороде.
Лук и сладкий перец режем небольшими кусочками.
Грибы кладем в кастрюлю и заливаем водой, доводим до кипения. Варим пару минут и выкладываем в сито, чтобы они стекли.
Лук обжариваем на растительном масле, потом выкладываем и дарим сладкий перец до мягкости.
Вливаем рыбный соус в овощи. Можно не использовать его, заменить солью или соевым соусом.
Вливаем уксус, всыпаем кориандр.
Чеснок мелко рубим.
Грибы смешиваем с овощами, добавляем кунжут, острый перец кусочками или сухой, чеснок и паприку.
Сверху вливаем раскаленное растительное масло и перемешиваем массу.
Мелко рубим петрушку или кинзу, добавляем в массу, перемешиваем.
Накрываем емкость крышкой и оставляем мариноваться на ночь.
Закуска получается очень вкусной и ароматной, именно восточное блюдо, которое многие так любят покупать в ресторанах корейской кухни.
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