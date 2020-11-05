Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Салат «Богатый Маркиз». Слоеный салат на праздник

Вкусный и сытный салат с перепелиными яйцами, ветчиной, консервированными кукурузой и фасолью, свежим огурчиком. Салат собирается слоями и получается очень красивым, для новогоднего стола ка раз новая идея.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • ветчина, 200 г;
  • консервированные фасоль и кукуруза по 200 г;
  • яйца перепелиные, 10 шт;
  • огурец свежий, 150 г;
  • сыр,1 50 г;
  • морковь корейская, 50 г;
  • майонез, 100 г;
  • листья салата.

Процесс приготовления

Ветчину режем мелким кубиком.

Огурец режем маленькими кусочками.

Яйца отвариваем  разрезаем на 2 части.

Сыр трем на мелкой терке.

Берем плоское блюдо и украшаем его листьями салата.

Первый слой – ветчина и сеточка из майонеза.

Второй слой – морковь корейская и сеточка из майонеза.

Третий слой – огурец и сеточка из майонеза.

Четвертый слой – консервированная фасоль.

Пятый слой – кукуруза и сеточка из майонеза.

Шестой слой — тертый сыр.

По кругу салата выкладываем дольки яиц и подаем к столу.

По желанию, вы можете поставить салат на 30 минут в холодильник чтобы он охладился.

Салат «Богатый Маркиз». Слоеный салат на праздник

Консервированную фасоль вы можете брать любую — белую или красную. Также вы можете и сам отварить фасоль, остудить и добавить в салат.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх