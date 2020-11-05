Салат «Богатый Маркиз». Слоеный салат на праздник

Вкусный и сытный салат с перепелиными яйцами, ветчиной, консервированными кукурузой и фасолью, свежим огурчиком. Салат собирается слоями и получается очень красивым, для новогоднего стола ка раз новая идея.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

ветчина, 200 г;

консервированные фасоль и кукуруза по 200 г;

яйца перепелиные, 10 шт;

огурец свежий, 150 г;

сыр,1 50 г;

морковь корейская, 50 г;

майонез, 100 г;

листья салата.

Процесс приготовления

Ветчину режем мелким кубиком.

Огурец режем маленькими кусочками.

Яйца отвариваем разрезаем на 2 части.

Сыр трем на мелкой терке.

Берем плоское блюдо и украшаем его листьями салата.

Первый слой – ветчина и сеточка из майонеза.

Второй слой – морковь корейская и сеточка из майонеза.

Третий слой – огурец и сеточка из майонеза.

Четвертый слой – консервированная фасоль.

Пятый слой – кукуруза и сеточка из майонеза.

Шестой слой — тертый сыр.

По кругу салата выкладываем дольки яиц и подаем к столу.

По желанию, вы можете поставить салат на 30 минут в холодильник чтобы он охладился.