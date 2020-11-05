Салат «Богатый Маркиз». Слоеный салат на праздник

Вкусный и сытный салат с перепелиными яйцами, ветчиной, консервированными кукурузой и фасолью, свежим огурчиком. Салат собирается слоями и получается очень красивым, для новогоднего стола ка раз новая идея.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- ветчина, 200 г;
- консервированные фасоль и кукуруза по 200 г;
- яйца перепелиные, 10 шт;
- огурец свежий, 150 г;
- сыр,1 50 г;
- морковь корейская, 50 г;
- майонез, 100 г;
- листья салата.
Процесс приготовления
Ветчину режем мелким кубиком.
Огурец режем маленькими кусочками.
Яйца отвариваем разрезаем на 2 части.
Сыр трем на мелкой терке.
Берем плоское блюдо и украшаем его листьями салата.
Первый слой – ветчина и сеточка из майонеза.
Второй слой – морковь корейская и сеточка из майонеза.
Третий слой – огурец и сеточка из майонеза.
Четвертый слой – консервированная фасоль.
Пятый слой – кукуруза и сеточка из майонеза.
Шестой слой — тертый сыр.
По кругу салата выкладываем дольки яиц и подаем к столу.
По желанию, вы можете поставить салат на 30 минут в холодильник чтобы он охладился.
Консервированную фасоль вы можете брать любую — белую или красную. Также вы можете и сам отварить фасоль, остудить и добавить в салат.
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