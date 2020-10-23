Индейка в сметанном соусе: простое и сытное блюдо для повседневного меню

Индейка в сметанном соусе – блюдо получается очень вкусным и питательным. Отличный вариант для разнообразия вашего рациона питания. Готовить быстро и просто.
Индейка в сметанном соусе: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – сметаны
- 300 (триста) гр – индейки
- 100 (сто) мл – воды
- 1 (одна) шт – лука
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- 2 (две) ст. ложки – растительного масла
Индейка в сметанном соусе: рецепт
- Индейку промойте тщательно и нарежьте средними кусочками
- Лук нарежьте средним кубиком
- Теперь сметанный соус. В посуду положите сметану. В нее положите соль и черный молотый перец. По желанию любимые приправы или зелень. Добавьте пол стакана воды, и перемешайте
- Обжарьте лук на сковороде с растительным маслом
- К луку положите мясо и обжаривайте. Только не пересушите мясо. После чего влейте соус и тушите под закрытой крышкой 25 минут
Индейка в сметанном соусе готова!
Блюдо можно подавать с любым гарниром, или же как самостоятельное блюдо. Индейка получается очень ароматной, нежной. Обязательно возьмите на заметку такой рецепт.
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