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Индейка в сметанном соусе: простое и сытное блюдо для повседневного меню

Индейка в сметанном соусе – блюдо получается очень вкусным и питательным. Отличный вариант для разнообразия вашего рациона питания. Готовить быстро и просто.

Индейка в сметанном соусе: ингредиенты

Индейка в сметанном соусе

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – сметаны
  2. 300 (триста) гр – индейки
  3. 100 (сто) мл – воды
  4. 1 (одна) шт – лука
  5. Соль и черный молотый перец по вкусу
  6. 2 (две) ст. ложки – растительного масла

Индейка в сметанном соусе: рецепт

Индейка в сметанном соусе

  • Индейку промойте тщательно и нарежьте средними кусочками
  • Лук нарежьте средним кубиком
  • Теперь сметанный соус. В посуду положите сметану. В нее положите соль и черный молотый перец. По желанию любимые приправы или зелень. Добавьте пол стакана воды, и перемешайте
  • Обжарьте лук на сковороде с растительным маслом
  • К луку положите мясо и обжаривайте. Только не пересушите мясо. После чего влейте соус и тушите под закрытой крышкой 25 минут

Индейка в сметанном соусе готова!

Индейка в сметанном соусе

Блюдо можно подавать с любым гарниром, или же как самостоятельное блюдо. Индейка получается очень ароматной, нежной. Обязательно возьмите на заметку такой рецепт.

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