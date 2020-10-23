Индейка в сметанном соусе: простое и сытное блюдо для повседневного меню

Индейка в сметанном соусе – блюдо получается очень вкусным и питательным. Отличный вариант для разнообразия вашего рациона питания. Готовить быстро и просто.

Индейка в сметанном соусе: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – сметаны 300 (триста) гр – индейки 100 (сто) мл – воды 1 (одна) шт – лука Соль и черный молотый перец по вкусу 2 (две) ст. ложки – растительного масла

Индейка в сметанном соусе: рецепт

Индейку промойте тщательно и нарежьте средними кусочками

Лук нарежьте средним кубиком

Теперь сметанный соус. В посуду положите сметану. В нее положите соль и черный молотый перец. По желанию любимые приправы или зелень. Добавьте пол стакана воды, и перемешайте

Обжарьте лук на сковороде с растительным маслом

К луку положите мясо и обжаривайте. Только не пересушите мясо. После чего влейте соус и тушите под закрытой крышкой 25 минут

Индейка в сметанном соусе готова!

Блюдо можно подавать с любым гарниром, или же как самостоятельное блюдо. Индейка получается очень ароматной, нежной. Обязательно возьмите на заметку такой рецепт.