Рецепт нашла в одном женском журнале! Салат «Праздничный» сочный и сытный

Этот рецепт я нашла в одном женском журнале и с тех пор, он стал одним из самых главных на праздничном столе. Салатик из куриного мяса, красного лука, сыра, кураги и ароматной заправки. Формировать салат будет слоями в кольце.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриные бедрышки, 2 шт;

сыр, 200 г;

лук красный, 2 – 3 шт;

курага, 5 шт;

розмарин, 2 веточки;

чеснок, 2 зубчика;

горчица, 2 ч.л;

яйца, 4 шт;

уксус 9 %, 100 мл;

вода, 100 мл;

майонез.

Процесс приготовления

Мясо режем небольшими кусочками и обжариваем на разогретом растительном масле, солим и перчим по вкусу. Добавляем розмарин и пропущенный через пресс чеснок.

Совет: розмарин вы можете засушить веточками и использовать для мяса и рыбы. Розмарин отдает свой аромат и блюдо будет просто изумительным.

Курагу или чернослив по вкусу режем мелко и добавляем в мясо, перемешиваем.

Добавляем горчицу зернами — французскую или дижонскую. Дожариваем и остужаем.

Смешиваем воду и уксус в равных количествах, добавляем немного сахара.

Лук режем кубиком, мнем руками и бросаем в маринад – воду с уксусом и сахаром. Чем дольше маринуется, тем вкуснее будет.

Формируем салат в кольце, поставив его на блюдо.

Делаем сеточку майонеза и выкладываем слой лука.

Второй слой – мясо и сеточка майонеза.

Третий слой – тертый сыр на крупной терке и сеточка майонеза.

Четвертый слой — тертый белок на крупной терке, присаливаем, сеточка майонеза.

Пятый слой – желток трем на мелкой терке.

Оставляем настаиваться на столе на несколько часов.

Храним в холодильнике, хотя вкус салата потом немного измениться.