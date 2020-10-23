Рецепт нашла в одном женском журнале! Салат «Праздничный» сочный и сытный

Этот рецепт я нашла в одном женском журнале и с тех пор, он стал одним из самых главных на праздничном столе. Салатик из куриного мяса, красного лука, сыра, кураги и ароматной заправки. Формировать салат будет слоями в кольце.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные бедрышки, 2 шт;
- сыр, 200 г;
- лук красный, 2 – 3 шт;
- курага, 5 шт;
- розмарин, 2 веточки;
- чеснок, 2 зубчика;
- горчица, 2 ч.л;
- яйца, 4 шт;
- уксус 9 %, 100 мл;
- вода, 100 мл;
- майонез.
Процесс приготовления
Мясо режем небольшими кусочками и обжариваем на разогретом растительном масле, солим и перчим по вкусу. Добавляем розмарин и пропущенный через пресс чеснок.
Совет: розмарин вы можете засушить веточками и использовать для мяса и рыбы. Розмарин отдает свой аромат и блюдо будет просто изумительным.
Курагу или чернослив по вкусу режем мелко и добавляем в мясо, перемешиваем.
Добавляем горчицу зернами — французскую или дижонскую. Дожариваем и остужаем.
Смешиваем воду и уксус в равных количествах, добавляем немного сахара.
Лук режем кубиком, мнем руками и бросаем в маринад – воду с уксусом и сахаром. Чем дольше маринуется, тем вкуснее будет.
Формируем салат в кольце, поставив его на блюдо.
Делаем сеточку майонеза и выкладываем слой лука.
Второй слой – мясо и сеточка майонеза.
Третий слой – тертый сыр на крупной терке и сеточка майонеза.
Четвертый слой — тертый белок на крупной терке, присаливаем, сеточка майонеза.
Пятый слой – желток трем на мелкой терке.
Оставляем настаиваться на столе на несколько часов.
Храним в холодильнике, хотя вкус салата потом немного измениться.
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