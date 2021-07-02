Котлеты из кабачков: рецепт сочного и вкусного блюда

Кабачковые котлеты получаются сочными и ароматными, за счет того, что они запекаются в духовке, получаются совсем не жирными. Подаю с разными соусами и даже аджикой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- овсяные хлопья, которые не варят, 1 – 2 стакана;
- лук и яйца по 2 шт;
- зелень, специи;
- чеснок по вкусу;
- сухари панировочные, 4 стл.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке, солим и перемешиваем, оставляем чтобы масса пустила сок.
Лук и зелень мелко режем.
Кабачковую массу выжимаем очень хорошо и смешиваем с луком и укропом.
Совет: если у кабачков крупные семена, тогда середину просто вынимаем ложкой и убираем.
Добавляем в массу овсяные хлопья и яйца, специи, чеснок.
Оставляем массу на 30 минут.
Формируем котлеты, обваливаем в сухарях и выкладываем на сковороду и обжариваем до румяности.
Выкладываем на противень и запекаем в духовке при 180 градусах около 20 минут.
Можно протушить на сковороде, но в духовке получается намного лучше и сочнее.
Котлеты прекрасно сочетаются с картофельным пюре, салатами из свежих овощей, острыми соусами.
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