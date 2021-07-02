Котлеты из кабачков: рецепт сочного и вкусного блюда

Кабачковые котлеты получаются сочными и ароматными, за счет того, что они запекаются в духовке, получаются совсем не жирными. Подаю с разными соусами и даже аджикой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

овсяные хлопья, которые не варят, 1 – 2 стакана;

лук и яйца по 2 шт;

зелень, специи;

чеснок по вкусу;

сухари панировочные, 4 стл.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке, солим и перемешиваем, оставляем чтобы масса пустила сок.

Лук и зелень мелко режем.

Кабачковую массу выжимаем очень хорошо и смешиваем с луком и укропом.

Совет: если у кабачков крупные семена, тогда середину просто вынимаем ложкой и убираем.

Добавляем в массу овсяные хлопья и яйца, специи, чеснок.

Оставляем массу на 30 минут.

Формируем котлеты, обваливаем в сухарях и выкладываем на сковороду и обжариваем до румяности.

Выкладываем на противень и запекаем в духовке при 180 градусах около 20 минут.

Можно протушить на сковороде, но в духовке получается намного лучше и сочнее.

Котлеты прекрасно сочетаются с картофельным пюре, салатами из свежих овощей, острыми соусами.