Варим ровно пять минут: желе из смородины «12 стаканов». Вкуснее я не ела!

Возможно, все зависит от сорта смородины, но, вам признаюсь честно – вкуснее этого варенья я, на самом деле, никогда не ела! Справедливости ради, замечу – на нашем участке растет очень хорошая смородина сорта «Селеченская»: у нее крупные плоды и необычайно мягкий, десертный вкус.

Варенье из них получается воздушным, нежным, легким, с легкой кислинкой и очень-очень ароматным, ягодки в нем – мягонькие, а само желе невероятно вкусное.

Это настоящий десерт. У нас на работе банка такого варенья улетает за одно чаепитие! Рекомендую. Тем более, что готовить его – легче легкого, а рецепт и запоминать не нужно – пропорции настолько легкие, что сами в голову садятся.

Перед тем, как описывать рецепт и способ приготовления, следует дать некоторые разъяснения: за условный «стакан» из заголовка можно принимать абсолютно любые емкости – хоть стаканы, хоть кружки, хоть банки литровые. Здесь главное – пропорции. Поэтому, если ягод много, то считать их можно и баночками, но тогда и сахар с водой тоже считаем ровно такими же баночками. Надеюсь, понятно объяснила?

Итак, берем

12 стаканов смородины;

1 стакан воды;

15 стаканов сахара.

Путем нехитрых подсчетов (вот где математика из школьного курса пригодилась! ) пересчитываем пропорции сахара и ягод: на 1 стакан ягод нужно 1,4 стакана сахара и 1/12 стакана воды.

Как готовить варенье?

Рекомендую заранее подготовить баночки, куда вы будете раскладывать варенье, потому что готовится оно очень быстро. Банки как следует помойте, если хотите – простерилизуйте и подготовьте крышки по количеству банок.

В кастрюлю или тазик, где будете варенье варить, вылейте стакан воды и чистые помытые ягоды, добавьте половину нормы сахара – 7, 5 стаканов, стало быть.

Варенье следует довести до кипения, по ходу дела постоянно мешайте ваше варево, чтобы сахар растворился. Как только закипит – убавляем огонь и отсчитываем ровно пять минут – и сразу выключаем. Варить больше не надо. Не пугайтесь, что варенье стало жидким – так и должно быть.

Добавляем в выключенное варенье остатки сахара, тут же интенсивно мешаем так, чтобы сахар растворился до конца и сразу же горячим разливаем по банкам.

Осталось только укупорить крышки – и вуаля! Дел, буквально, на 15 минут.

Остудите варенье прямо в баночках. Когда оно застынет, то превратиться в нежное ароматное желе. Храниться варенье прекрасно и при комнатной температуре.

Ешьте варенье со свежеиспеченным батоном и только что заваренным чаем – объедение! Приятного аппетита!