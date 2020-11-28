Яблочный джем на зиму — из бабушкиной книги рецептов

Приготовим на зиму вкусный яблочный джем из бабушкиной книги рецептов.
Яблочный джем на зиму: интересные истории о любимом фрукте
Яблоки… Уж невозможно наверное сосчитать, как давно человек начал ими наслаждаться. Во всяком случае, археологические раскопки показали, что выращивают люди яблоки уже больше восьми тысячелетий.
Красиво звучит — яблоневый сад. Такие красивые сады расстилаются, занимая территорию равную пятидесяти квадратным километрам.
Самое древнее дерево, держащее на своих ветвях эти красивые сочные плоды, сохранилось в Америке.
Яблоки очень полезны. Полезна также их шкурка, которая содержит регулирующую пищеварительную систему — клетчатку. Яблоки поддерживают не только здоровье, но и бодрость. Вы удивитесь, но яблоки взбадривают так же, как кофе.
Яблоки считаются символом жизни. Яблоки часто изображались в геральдических знаках и находили место на гербах. Сегодня известно около восьми тысяч сортов яблок.
Так давайте сегодня из кисло-сладких яблок приготовим вкусный яблочный джем.
Яблочный джем: Продукты
- Два килограмма твёрдых яблок (желательно брать кисло-сладкий сорт)
- Килограмм сахарного песка
Как приготовить яблочный джем своими руками:
- Ну приступим. Для начала промоем наши яблочки. Моем очень старательно.
- Очищаем сердцевину яблочек.
- Нарезаем яблоки.
- Дольки должны быть не очень крупными.
- Но всё же чуть крупнее, чем для компота.
- Заливаем яблочки кипятком.
- Заливаем так, чтобы яблочки полностью покрылись.
- Поэтому лучше уж взять кастрюлю поглубже.
- Варим на невысоком огне минут семнадцать.
- Они должны немного размякнуть.
- Яблоки процеживаем.
- Процеженный сок возвращаем в ту же кастрюлю.
- Высыпаем в кастрюлю весь сахар, пока сок не остыл.
- Размешиваем, растворяя сахарный песок.
- Варим на медленном огне, иногда помешивая круговыми движениями.
- Варим около получаса.
- Ну скажем так, пока сироп станет тягучим, то есть струйка не будет обрываться.
- Из яблочек выбираем целенькие кусочки и аккуратно отделяем от разваренных.
- Разваренные яблочки можно хоть сейчас использовать для начинки яблочного пирога. И варить не надо.
- А вот хорошие кусочки будем использовать для джема.
- Аккуратно удаляем с них шкурку.
- Часть яблок натираем на крупной тёрке.
- А вторую часть используем в целом виде, если конечно хотим получить джем со штучками.
- Ну а нет, так можно и протереть все яблоки.
- Возвращаем всю эту яблочную массу в горячий сироп.
- Ставим на тихий огонь.
- Помешиваем, пока закипит.
- Затем варим ещё двадцать минут.
- Сироп не должен сильно кипеть, поэтому настраиваем огонь соответственно.
Всё, дорогие мои. Наш превосходный яблочный джем готов.
Оставим немного для наслаждения за чаем, а остальное — на зиму.
Яблочный джем на зиму - из бабушкиной книги рецептов - На Кухне
Приготовим на зиму вкусный яблочный джем из бабушкиной книги рецептов.
Время подготовки: PT
Время приготовления: PT
Общее время: PT
Ингредиенты рецепта:
Свежие комментарии