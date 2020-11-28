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Яблочный джем на зиму — из бабушкиной книги рецептов

Приготовим на зиму вкусный яблочный джем из бабушкиной книги рецептов.

Яблочный джем на зиму: интересные истории о любимом фрукте

Яблоки… Уж невозможно наверное сосчитать, как давно человек начал ими наслаждаться. Во всяком случае, археологические раскопки показали, что выращивают люди яблоки уже больше восьми тысячелетий.

Красиво звучит — яблоневый сад. Такие красивые сады расстилаются, занимая территорию равную пятидесяти квадратным километрам.

Самое древнее дерево, держащее на своих ветвях эти красивые сочные плоды, сохранилось в Америке.

Яблоки очень полезны. Полезна также их шкурка, которая содержит регулирующую пищеварительную систему — клетчатку. Яблоки поддерживают не только здоровье, но и бодрость. Вы удивитесь, но яблоки взбадривают так же, как кофе.

Яблоки считаются символом жизни. Яблоки часто изображались в геральдических знаках и находили место на гербах. Сегодня известно около восьми тысяч сортов яблок.

Так давайте сегодня из кисло-сладких яблок приготовим вкусный яблочный джем.

Яблочный джем: Продукты

  • Два килограмма твёрдых яблок (желательно брать кисло-сладкий сорт)
  • Килограмм сахарного песка

Как приготовить яблочный джем своими руками:

  • Ну приступим. Для начала промоем наши яблочки.
    Моем очень старательно.
  • Очищаем сердцевину яблочек.
  • Нарезаем яблоки.
  • Дольки должны быть не очень крупными.
  • Но всё же чуть крупнее, чем для компота.
  • Заливаем яблочки кипятком.
  • Заливаем так, чтобы яблочки полностью покрылись.
  • Поэтому лучше уж взять кастрюлю поглубже.
  • Варим на невысоком огне минут семнадцать.
  • Они должны немного размякнуть.

Яблочный джем на зиму — из бабушкиной книги рецептов

  • Яблоки процеживаем.
  • Процеженный сок возвращаем в ту же кастрюлю.
  • Высыпаем в кастрюлю весь сахар, пока сок не остыл.
  • Размешиваем, растворяя сахарный песок.
  • Варим на медленном огне, иногда помешивая круговыми движениями.
  • Варим около получаса.
  • Ну скажем так, пока сироп станет тягучим, то есть струйка не будет обрываться.
  • Из яблочек выбираем целенькие кусочки и аккуратно отделяем от разваренных.
  • Разваренные яблочки можно хоть сейчас использовать для начинки яблочного пирога. И варить не надо.
  • А вот хорошие кусочки будем использовать для джема.
  • Аккуратно удаляем с них шкурку.
  • Часть яблок натираем на крупной тёрке.
  • А вторую часть используем в целом виде, если конечно хотим получить джем со штучками.
  • Ну а нет, так можно и протереть все яблоки.

Яблочный джем

  • Возвращаем всю эту яблочную массу в горячий сироп.
  • Ставим на тихий огонь.
  • Помешиваем, пока закипит.
  • Затем варим ещё двадцать минут.
  • Сироп не должен сильно кипеть, поэтому настраиваем огонь соответственно.

Всё, дорогие мои. Наш превосходный яблочный джем готов.

Оставим немного для наслаждения за чаем, а остальное — на зиму.

Яблочный джем на зиму - из бабушкиной книги рецептов - На Кухне

Приготовим на зиму вкусный яблочный джем из бабушкиной книги рецептов.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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