Яблочный джем на зиму — из бабушкиной книги рецептов

Приготовим на зиму вкусный яблочный джем из бабушкиной книги рецептов.

Яблочный джем на зиму: интересные истории о любимом фрукте

Яблоки… Уж невозможно наверное сосчитать, как давно человек начал ими наслаждаться. Во всяком случае, археологические раскопки показали, что выращивают люди яблоки уже больше восьми тысячелетий.

Красиво звучит — яблоневый сад. Такие красивые сады расстилаются, занимая территорию равную пятидесяти квадратным километрам.

Самое древнее дерево, держащее на своих ветвях эти красивые сочные плоды, сохранилось в Америке.

Яблоки очень полезны. Полезна также их шкурка, которая содержит регулирующую пищеварительную систему — клетчатку. Яблоки поддерживают не только здоровье, но и бодрость. Вы удивитесь, но яблоки взбадривают так же, как кофе.

Яблоки считаются символом жизни. Яблоки часто изображались в геральдических знаках и находили место на гербах. Сегодня известно около восьми тысяч сортов яблок.

Так давайте сегодня из кисло-сладких яблок приготовим вкусный яблочный джем.

Яблочный джем: Продукты

Два килограмма твёрдых яблок (желательно брать кисло-сладкий сорт)

Килограмм сахарного песка

Как приготовить яблочный джем своими руками:

Ну приступим. Для начала промоем наши яблочки. Моем очень старательно.

Моем очень старательно. Очищаем сердцевину яблочек.

Нарезаем яблоки.

Дольки должны быть не очень крупными.

Но всё же чуть крупнее, чем для компота.

Заливаем яблочки кипятком.

Заливаем так, чтобы яблочки полностью покрылись.

Поэтому лучше уж взять кастрюлю поглубже.

Варим на невысоком огне минут семнадцать.

Они должны немного размякнуть.

Яблоки процеживаем.

Процеженный сок возвращаем в ту же кастрюлю.

Высыпаем в кастрюлю весь сахар, пока сок не остыл.

Размешиваем, растворяя сахарный песок.

Варим на медленном огне, иногда помешивая круговыми движениями.

Варим около получаса.

Ну скажем так, пока сироп станет тягучим, то есть струйка не будет обрываться.

Из яблочек выбираем целенькие кусочки и аккуратно отделяем от разваренных.

Разваренные яблочки можно хоть сейчас использовать для начинки яблочного пирога. И варить не надо.

А вот хорошие кусочки будем использовать для джема.

Аккуратно удаляем с них шкурку.

Часть яблок натираем на крупной тёрке.

А вторую часть используем в целом виде, если конечно хотим получить джем со штучками.

Ну а нет, так можно и протереть все яблоки.

Возвращаем всю эту яблочную массу в горячий сироп.

Ставим на тихий огонь.

Помешиваем, пока закипит.

Затем варим ещё двадцать минут.

Сироп не должен сильно кипеть, поэтому настраиваем огонь соответственно.

Всё, дорогие мои. Наш превосходный яблочный джем готов.

Оставим немного для наслаждения за чаем, а остальное — на зиму.