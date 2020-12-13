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Салат Малахитовый браслет: праздничный слоёный салат, украшенный киви

Салат Малахитовый браслет – праздничный, невероятно вкусный и красивый салат! Идет он у нас слоями. Состав необычный, обязательно приготовьте его!

Салат Малахитовый браслет: ингредиенты

Салат Малахитовый браслет

  1. 4 (четыре) шт – яиц
  2. 400 (четыреста) гр – куриного филе
  3. 100 (сто) гр – твердого сыра
  4. 4 (четыре) шт – киви
  5. 1 (одна) шт – яблок
  6. 2 (два) зубчика — чеснока
  7. 100 (сто) гр – майонеза
  8. 150 (сто пятьдесят) гр – корейской моркови
  9. Соль по вкусу

Салат Малахитовый браслет: рецепт

Салат Малахитовый браслет

  • Филе отварите в подсоленной воде и остудите
  • Яйца тоже отварите и остудите
  • Морковь я покупаю готовую
  • Яблоко очистите от кожуры и нарежьте мелким кубиком
  • И полейте их лимонным соком
  • Киви очистите и одну штуку мелко нарежьте
  • Филе курицы нарежьте мелко. Добавьте измельченный чеснок и заправьте майонезом. Перемешайте
  • Яйца натрите на крупной терке и сыр тоже
  • Для салата возьмите круглую тарелку. Так как салат будем выкладывать в виде кольца. Использую обычно я стакан
  • Итак, первый слой идет куриное филе с чесноком и майонезом
  • Далее яйца, промажьте их майонезом
  • Затем кусочки киви
  • Следующий слой корейская морковка
  • Затем яблоки
  • Следующий слой сыр и промажьте майонезом обильно
  • И украсьте кружочками киви
  • Отложите салат в холодильник на пару часов для пропитки

Салат Малахитовый браслет готов!

Салат Малахитовый браслет

По началу мне состав салата показался странным.

Но приготовив и попробовав, я поняла, что ингредиенты подходят друг другу. Получается необычно и вкусно! На здоровье.

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САЛАТЫ
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