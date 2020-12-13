Салат Малахитовый браслет: праздничный слоёный салат, украшенный киви

Салат Малахитовый браслет – праздничный, невероятно вкусный и красивый салат! Идет он у нас слоями. Состав необычный, обязательно приготовьте его!

Салат Малахитовый браслет: ингредиенты

4 (четыре) шт – яиц 400 (четыреста) гр – куриного филе 100 (сто) гр – твердого сыра 4 (четыре) шт – киви 1 (одна) шт – яблок 2 (два) зубчика — чеснока 100 (сто) гр – майонеза 150 (сто пятьдесят) гр – корейской моркови Соль по вкусу

Салат Малахитовый браслет: рецепт

Филе отварите в подсоленной воде и остудите

Яйца тоже отварите и остудите

Морковь я покупаю готовую

Яблоко очистите от кожуры и нарежьте мелким кубиком

И полейте их лимонным соком

Киви очистите и одну штуку мелко нарежьте

Филе курицы нарежьте мелко. Добавьте измельченный чеснок и заправьте майонезом. Перемешайте

Яйца натрите на крупной терке и сыр тоже

Для салата возьмите круглую тарелку. Так как салат будем выкладывать в виде кольца. Использую обычно я стакан

Итак, первый слой идет куриное филе с чесноком и майонезом

Далее яйца, промажьте их майонезом

Затем кусочки киви

Следующий слой корейская морковка

Затем яблоки

Следующий слой сыр и промажьте майонезом обильно

И украсьте кружочками киви

Отложите салат в холодильник на пару часов для пропитки

Салат Малахитовый браслет готов!

По началу мне состав салата показался странным.

Но приготовив и попробовав, я поняла, что ингредиенты подходят друг другу. Получается необычно и вкусно! На здоровье.