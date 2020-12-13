Салат Малахитовый браслет: праздничный слоёный салат, украшенный киви

Салат Малахитовый браслет – праздничный, невероятно вкусный и красивый салат! Идет он у нас слоями. Состав необычный, обязательно приготовьте его!
Салат Малахитовый браслет: ингредиенты
- 4 (четыре) шт – яиц
- 400 (четыреста) гр – куриного филе
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 4 (четыре) шт – киви
- 1 (одна) шт – яблок
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 100 (сто) гр – майонеза
- 150 (сто пятьдесят) гр – корейской моркови
- Соль по вкусу
Салат Малахитовый браслет: рецепт
- Филе отварите в подсоленной воде и остудите
- Яйца тоже отварите и остудите
- Морковь я покупаю готовую
- Яблоко очистите от кожуры и нарежьте мелким кубиком
- И полейте их лимонным соком
- Киви очистите и одну штуку мелко нарежьте
- Филе курицы нарежьте мелко. Добавьте измельченный чеснок и заправьте майонезом. Перемешайте
- Яйца натрите на крупной терке и сыр тоже
- Для салата возьмите круглую тарелку. Так как салат будем выкладывать в виде кольца. Использую обычно я стакан
- Итак, первый слой идет куриное филе с чесноком и майонезом
- Далее яйца, промажьте их майонезом
- Затем кусочки киви
- Следующий слой корейская морковка
- Затем яблоки
- Следующий слой сыр и промажьте майонезом обильно
- И украсьте кружочками киви
- Отложите салат в холодильник на пару часов для пропитки
Салат Малахитовый браслет готов!
По началу мне состав салата показался странным.Но приготовив и попробовав, я поняла, что ингредиенты подходят друг другу. Получается необычно и вкусно! На здоровье.
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