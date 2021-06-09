Так вкусно я еще не ела! Простой, быстрый и вкусный рецепт яиц: готово через несколько минут

Одно из самых простых и быстрых блюд из яиц, которое можно сделать за несколько минут и подать на завтрак или в качестве перекуса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 шт;
- шампиньоны, 6 шт;
- перец зеленый, 1 шт;
- помидор, 1 шт;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Яйца отвариваем до готовности в течение 7 — 10 минут, остужаем, очищаем.
Шампиньоны режем ломтиками.
Острый зеленый перец мелко крошим.
Помидор режем кружочками.
Разогреваем растительное масло, можно с кусочком сливочного.
Обжариваем грибы с острым перцем до готовности, солим и перчим по вкусу.
Сверху выкладываем кружочки томата.
Яйца режем на 2 части и выкладываем на томаты, присаливаем, перчим и посыпаем другими специями по вкусу.
Сверху посыпаем тертым сыром, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне до расплавления сыра.
Блюдо получается просто роскошным, с богатым вкусом и ярким ароматом, детям очень нравится. Острый перец теряет свою остроту и блюдо можно давать детям.
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