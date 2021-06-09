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Так вкусно я еще не ела! Простой, быстрый и вкусный рецепт яиц: готово через несколько минут

Одно из самых простых и быстрых блюд из яиц, которое можно сделать за несколько минут и подать на завтрак или в качестве перекуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 4 шт;
  • шампиньоны, 6 шт;
  • перец зеленый, 1 шт;
  • помидор, 1 шт;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Яйца отвариваем до готовности в течение 7 — 10 минут, остужаем, очищаем.

Шампиньоны режем ломтиками.

Острый зеленый перец мелко крошим.

Помидор режем кружочками.

Разогреваем растительное масло, можно с кусочком сливочного.

Обжариваем грибы с острым перцем до готовности, солим и перчим по вкусу.

Сверху выкладываем кружочки томата.

Так вкусно я еще не ела! Простой, быстрый и вкусный рецепт яиц: готово через несколько минут

Яйца режем на 2 части и выкладываем на томаты, присаливаем, перчим и посыпаем другими специями по вкусу.

Так вкусно я еще не ела! Простой, быстрый и вкусный рецепт яиц: готово через несколько минут

Сверху посыпаем тертым сыром, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне до расплавления сыра.

Так вкусно я еще не ела! Простой, быстрый и вкусный рецепт яиц: готово через несколько минут

Блюдо получается просто роскошным, с богатым вкусом и ярким ароматом, детям очень нравится. Острый перец теряет свою остроту и блюдо можно давать детям.

Так вкусно я еще не ела! Простой, быстрый и вкусный рецепт яиц: готово через несколько минут Так вкусно я еще не ела! Простой, быстрый и вкусный рецепт яиц: готово через несколько минут

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