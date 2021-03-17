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Пирожки с печенью и рисом

Пирожки с печенью и рисом будут кушать даже те, кто никак не воспринимает этот невероятно полезный и вкусный продукт, как печень. Ведь она, содержит массу витаминов и микроэлементов, так необходимых для нашего организма.

Пирожки с печенью и рисом

Пирожки с печенью и рисом: ингредиенты

  1. 200 (двести) мл — молока
  2. 200 (двести) мл — кефира
  3. 2 (две) шт — яиц
  4. 100 (сто) мл — растительного масла
  5. 600 (шестьсот) гр — муки
  6. 7 (семь) гр — дрожжей
  7. 2 (две) ст. ложки — сахара
  8. 800 (восемьсот) гр — куриной печени
  9. половина стакана — риса
  10. 800 (восемьсот) гр — куриной печени
  11. 2 (две) шт — лука
  12. соль по вкусу
  13. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Чтобы приготовить тесто, подогрейте молоко и всыпьте к нему сахар, 2 ст. л. муки и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 15 минут
  • Смешайте теплый кефир, яйца и растительное масло. Добавьте подошедшие дрожжи и 1 ч. л. соли. Постепенно просеивая оставшуюся муку, замесите гладкое мягкое тесто. Переложите его в смазанную растительным маслом посуду и оставьте на 1 час. Оно должно подняться
  • Пока тесто подходит, займемся начинкой. Нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле. Добавьте кусочки печени и обжарьте до готового состояния
  • Измельчите печень и лук при помощи блендера, добавьте вареный рис, соль и перец, перемешайте
  • Обомните тесто и оставьте его еще на сорок минут.
    Затем разделите его на небольшие кусочки примерно по пятьдесят гр. Каждый раскатайте в пласт, выложите начинку и сверните в рулетик
  • Обжаривайте в большом количестве растительного масла с двух сторон до готовности. Пирожки с печенью и рисом получаются очень вкусными! Готовьте на здоровье!
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