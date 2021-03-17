Пирожки с печенью и рисом будут кушать даже те, кто никак не воспринимает этот невероятно полезный и вкусный продукт, как печень. Ведь она, содержит массу витаминов и микроэлементов, так необходимых для нашего организма.

Пирожки с печенью и рисом: ингредиенты

200 (двести) мл — молока 200 (двести) мл — кефира 2 (две) шт — яиц 100 (сто) мл — растительного масла 600 (шестьсот) гр — муки 7 (семь) гр — дрожжей 2 (две) ст. ложки — сахара 800 (восемьсот) гр — куриной печени половина стакана — риса 800 (восемьсот) гр — куриной печени 2 (две) шт — лука соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления: