Пирожки с печенью и рисом будут кушать даже те, кто никак не воспринимает этот невероятно полезный и вкусный продукт, как печень. Ведь она, содержит массу витаминов и микроэлементов, так необходимых для нашего организма.
Пирожки с печенью и рисом: ингредиенты
- 200 (двести) мл — молока
- 200 (двести) мл — кефира
- 2 (две) шт — яиц
- 100 (сто) мл — растительного масла
- 600 (шестьсот) гр — муки
- 7 (семь) гр — дрожжей
- 2 (две) ст. ложки — сахара
- 800 (восемьсот) гр — куриной печени
- половина стакана — риса
- 800 (восемьсот) гр — куриной печени
- 2 (две) шт — лука
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Чтобы приготовить тесто, подогрейте молоко и всыпьте к нему сахар, 2 ст. л. муки и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 15 минут
- Смешайте теплый кефир, яйца и растительное масло. Добавьте подошедшие дрожжи и 1 ч. л. соли. Постепенно просеивая оставшуюся муку, замесите гладкое мягкое тесто. Переложите его в смазанную растительным маслом посуду и оставьте на 1 час. Оно должно подняться
- Пока тесто подходит, займемся начинкой. Нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле. Добавьте кусочки печени и обжарьте до готового состояния
- Измельчите печень и лук при помощи блендера, добавьте вареный рис, соль и перец, перемешайте
- Обомните тесто и оставьте его еще на сорок минут. Затем разделите его на небольшие кусочки примерно по пятьдесят гр. Каждый раскатайте в пласт, выложите начинку и сверните в рулетик
- Обжаривайте в большом количестве растительного масла с двух сторон до готовности. Пирожки с печенью и рисом получаются очень вкусными! Готовьте на здоровье!
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