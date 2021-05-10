Как пожарить картошку, чтобы просили еще. Все секреты приготовления и пошаговый рецепт

Чтобы картошка получилась с хрустящей корочкой, ароматной и рассыпчатой, советую использовать мои секреты готовки. Ничего сложно, все просто и быстро.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- лук, 100 – 200 г;
- соль, чеснок, перец, масло растительное, 40 г.
Процесс приготовления
Картофель чистим, промываем.
Режем дольками и промываем под теплой, горячей немного воде – это помогает быстрее удалить крахмал и при жарке получить хрустящую корочку.
Просушиваем картофель, чтобы удалить воду – так картофель не будет брызгать. Высушивать лучше при помощи марли.
Разогреваем сковороду (можно в чугунной сковороде, так не пригорит).
Вливаем масло и разогреваем, добавляем кусочки чеснока и немного их обжариваем, затем вынимаем и оставляем – добавим их в конце жарки картофеля.
Бросаем картофель, часто не мешаем – максимум 4 раза.
Жарим в среднем по 4 минуты с каждой стороны.
Добавляем чеснок, жарим пару минут и снимаем.
Можно оставить под крышкой на несколько минут, чтобы она подошла. Если любите более мягкую, оставляем на 5 минут.
Солим картофель в готовом виде – если солить в начале или в середине готовки, картофель просто распадется и не будет вкусной корочки.
Подаем с маринованными грибочками, огурцами и зеленью.
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