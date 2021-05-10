Как пожарить картошку, чтобы просили еще. Все секреты приготовления и пошаговый рецепт

Чтобы картошка получилась с хрустящей корочкой, ароматной и рассыпчатой, советую использовать мои секреты готовки. Ничего сложно, все просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

лук, 100 – 200 г;

соль, чеснок, перец, масло растительное, 40 г.

Процесс приготовления

Картофель чистим, промываем.

Режем дольками и промываем под теплой, горячей немного воде – это помогает быстрее удалить крахмал и при жарке получить хрустящую корочку.

Просушиваем картофель, чтобы удалить воду – так картофель не будет брызгать. Высушивать лучше при помощи марли.

Разогреваем сковороду (можно в чугунной сковороде, так не пригорит).

Вливаем масло и разогреваем, добавляем кусочки чеснока и немного их обжариваем, затем вынимаем и оставляем – добавим их в конце жарки картофеля.

Бросаем картофель, часто не мешаем – максимум 4 раза.

Жарим в среднем по 4 минуты с каждой стороны.

Добавляем чеснок, жарим пару минут и снимаем.

Можно оставить под крышкой на несколько минут, чтобы она подошла. Если любите более мягкую, оставляем на 5 минут.

Солим картофель в готовом виде – если солить в начале или в середине готовки, картофель просто распадется и не будет вкусной корочки.

Подаем с маринованными грибочками, огурцами и зеленью.