У меня окрошка получается очень вкусная: делюсь секретом заправки (постоянно готовлю ее летом)

Из всех холодных супов, окрошка стала самой популярной и любимой. У всех хозяек свои рецепты готовки этого блюда, состав продуктов и заправки. Хочу поделиться с вами рецептом, который очень любят в моей семье.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель вареный, 1 шт;

огурец, 2 шт;

редис, 200 г;

колбаса вареная, 330 г;

яйцо вареное, 1 шт;

зелень любая;

квас, 1.3 л;

горчица, 2 ч.л;

соль, перец.

Процесс приготовления

Колбасу и все прочие продукты режем небольшой соломкой и складываем в емкость. Только яйца пока не добавляем в основную массу.

Зелень берите разную по вкусу, по небольшому пучку, мелко режем и добавляем к прочим ингредиентам.

Горчицу размешиваем в квасе.

Совет: горчицу берите по своему вкусу, острую, пикантную, американскую и т.д.

Заливаем заправкой продукты, перемешиваем и солим по вкусу.

В последнюю очередь добавляем яйца – так они будут более целыми, красивыми.

Такую окрошку можно готовить на обычном кефире, на айране, а квас тоже берите любой по своему вкусу – одни любят темный, другие светлый.

Все продукты лучше предварительно охладить в холодильнике, чтобы готовую окрошку сразу подавать к столу и долго ее не настаивать.