У меня окрошка получается очень вкусная: делюсь секретом заправки (постоянно готовлю ее летом)

Из всех холодных супов, окрошка стала самой популярной и любимой. У всех хозяек свои рецепты готовки этого блюда, состав продуктов и заправки. Хочу поделиться с вами рецептом, который очень любят в моей семье.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель вареный, 1 шт;
- огурец, 2 шт;
- редис, 200 г;
- колбаса вареная, 330 г;
- яйцо вареное, 1 шт;
- зелень любая;
- квас, 1.3 л;
- горчица, 2 ч.л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Колбасу и все прочие продукты режем небольшой соломкой и складываем в емкость. Только яйца пока не добавляем в основную массу.
Зелень берите разную по вкусу, по небольшому пучку, мелко режем и добавляем к прочим ингредиентам.
Горчицу размешиваем в квасе.
Совет: горчицу берите по своему вкусу, острую, пикантную, американскую и т.д.
Заливаем заправкой продукты, перемешиваем и солим по вкусу.
В последнюю очередь добавляем яйца – так они будут более целыми, красивыми.
Такую окрошку можно готовить на обычном кефире, на айране, а квас тоже берите любой по своему вкусу – одни любят темный, другие светлый.
Все продукты лучше предварительно охладить в холодильнике, чтобы готовую окрошку сразу подавать к столу и долго ее не настаивать.
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