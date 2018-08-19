Вот так рыбка. Никто из гостей не мог угадать, что это за вкуснятина

Ингредиенты:
5 филе пангасиуса
250 г филе семги
50 г твердого сыра
1/4 головки цветной капусты
500 г шпината
1-2 зуба чеснока
100 мл сливок
соль, перец
Приготовление:
Филе пангасиуса посолите, поперчите, семгу порежьте на 5 кусочков.
Сыр потрите. Филе посыпьте тертым сыром, положите кусочек семги, сверните рулетом, закрепите зубочисткой.
Разберите капусту на соцветия, в форму для запекания положите капусту, присолите. Сверху — шпинат (много), он потом осядет.
Положите поверх рулеты, полейте все сливками, посыпьте сыром и запекайте в духовке минут 20-25.
Приятного аппетита!!!
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