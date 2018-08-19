Вот так рыбка. Никто из гостей не мог угадать, что это за вкуснятина

Ингредиенты:

5 филе пангасиуса

250 г филе семги

50 г твердого сыра

1/4 головки цветной капусты

500 г шпината

1-2 зуба чеснока

100 мл сливок

соль, перец

Приготовление:

Филе пангасиуса посолите, поперчите, семгу порежьте на 5 кусочков.

Сыр потрите. Филе посыпьте тертым сыром, положите кусочек семги, сверните рулетом, закрепите зубочисткой.

Разберите капусту на соцветия, в форму для запекания положите капусту, присолите. Сверху — шпинат (много), он потом осядет.

Положите поверх рулеты, полейте все сливками, посыпьте сыром и запекайте в духовке минут 20-25.

Приятного аппетита!!!