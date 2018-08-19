Скатерть-Самобранка

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Вот так рыбка. Никто из гостей не мог угадать, что это за вкуснятина

Вот так рыбка. Никто из гостей не мог угадать, что это за вкуснятина

Ингредиенты:
5 филе пангасиуса
250 г филе семги
50 г твердого сыра
1/4 головки цветной капусты
500 г шпината
1-2 зуба чеснока
100 мл сливок
соль, перец

Приготовление:

Вот так рыбка. Никто из гостей не мог угадать, что это за вкуснятина

Филе пангасиуса посолите, поперчите, семгу порежьте на 5 кусочков.

Вот так рыбка. Никто из гостей не мог угадать, что это за вкуснятина

Сыр потрите. Филе посыпьте тертым сыром, положите кусочек семги, сверните рулетом, закрепите зубочисткой.

Вот так рыбка. Никто из гостей не мог угадать, что это за вкуснятина

Разберите капусту на соцветия, в форму для запекания положите капусту, присолите. Сверху — шпинат (много), он потом осядет.

Вот так рыбка. Никто из гостей не мог угадать, что это за вкуснятина

Положите поверх рулеты, полейте все сливками, посыпьте сыром и запекайте в духовке минут 20-25.

Приятного аппетита!!!

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