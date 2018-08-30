Фирменное блюдо — пирог со скумбрией. Сочная ароматная начинка и обалденное тесто

Нам понадобится:

— для теста:

1 стакан молока

1 ст.ложка сахара

1 ч.ложка с небольшой горкой быстрых дрожжей (7-10 гр)

3 и 1/4 стакана муки

200 г сливочного масла

щепотка соли

— для начинки:

2 крупных или 3 мелких скумбрии

1 крупная луковица

1 ч.ложка соли

0,5 ч.ложки сахара

0,5 ч.ложки чёрного перца

В стакане теплого молока разводим сахар и дрожжи. Оставляем бродить минут на 15, пусть покроется шапочкой.

Муку просеиваем в миску, добавляем к ней щепотку соли. Масло комнатной температуры добавляем к муке и перетираем руками в мелкую крошку.

Выливаем туда дрожжи и замешиваем тесто руками. Сначала оно будет казаться жидковатым, но буквально в секунды начнет отставать от стенок посуды и соберётся в мягкий, но упругий шар.

Тесто кладём в целлофановый пакет, завязываем и убираем в холодильник на полчаса.

Тем временем делаем начинку. Скумбрию очищаем, убираем голову, хвост, плавники, снимаем кожицу, разрезаем вдоль на две части и убираем косточки (у скумбрии это всё очень быстро делается, это вам не стерлядь).

Филе нарезаем на небольшие кусочки.

Лук нарезаем четверть-кольцами.

Соединяем лук и рыбу, посыпаем солью, сахаром и перцем, аккуратно перемешиваем и отставляем помариноваться минут на 15-20.

Духовку разогреваем до 180 градусов.

Вынимаем тесто из холодильника (оно должно начать распухать в пакете). Делим его на две неравные половины (одна немного больше другой), бОльшую часть руками распределяем по форме, смазанной сливочным маслом, оставляя загнутые края (я застелила форму бумагой для выпечки, чтобы удобнее было вынимать пирог). На тесто равномерно выкладываем начинку.

Закрываем оставшейся раскатанной частью теста. Края стараемся слепить. Пирог протыкаем вилкой в нескольких местах и смазываем желтком, смешанным с водой. Накрываем полотенцем, пусть немного подойдёт, минут 15.

Выпекаем в разогретой духовке 30-35 минут до золотистого цвета.

Немного остужаем (если терпежа хватит) и едим. Приятного аппетита!

PS: Настоятельно советую вам обратить внимание на тесто — оно обалденное! При том, что в нём присутствуют дрожжи, оно не требует никаких долгих расстоек. Замешивается буквально в минуты, очень приятное и эластичное. А в готовом виде мягкое, пористое и невозможно вкусное. Его можно использовать в сладкие и несладкие пироги, пирожки и пиццы. Я с ним ещё пеку домашнюю пиццу, не классический тонкий кружок с парой помидорок, а такую пиццу-пирог с начинкой в 2-3 см толщиной — очень вкусно.