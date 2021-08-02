Готовлю летом в жару: легкий в приготовлении рецепт. Когда хочется чего то вкусненького и легкого

Баклажаны, как и кабачки, стали универсальными овощами, из которых можно сделать вкусные и ароматные блюда, начинки, салаты и намазки для бутербродов. Предлагаю очень простой и вкусный рецепт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 3 шт;

соль, перец, чеснок;

лук и помидоры по 3 шт.

Процесс приготовления

Баклажаны режем ломтиками и выкладываем на противень, застелененный пергаментом.

Посыпаем солью и разными травами – прованскими или итальянскими. Сбрызгиваем растительным маслом.

Запекаем полоски при 180 градусах около 20 минут.

Лук режем тонкими полукольцами.

Лук жарим на растительном масле до золотистости.

Томаты режем на две части, чайной ложкой убираем мякоть и трем все остальное на терке.

Добавляем пюре в лук, перемешиваем и тушим 10 минут.

Добавляем по вкусу соль и сахар, перец чеснок. Тушим 5 минут и добавляем ароматные травы – орегано или базилик, тушим еще 10 минут, чтобы соус стал густым.

Баклажаны выкладываем в один слой в форму, сверху – соус, тертый сыр по вкусу.

Опять баклажаны, соус и сыр.

Запекаем блюдо при 200 градусах в течение 15 минут.