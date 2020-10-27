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Картофель с куриными желудочками: и помидорами, бюджетное блюдо для всей семьи

Картофель с куриными желудочками! Предлагаем приготовить куриные желудочки с картофелем и помидорами. Это бюджетное блюдо получается очень вкусным и сытным.

Картофель с куриными желудочками: ингредиенты

  • килограмм картофеля
  • килограмм куриных желудочков

Картофель с куриными желудочками

  • одна луковица
  • два помидора
  • растительное масло – для жарки
  • соль и перец молотый – по вкусу

Картофель с куриными желудочками: приготовление:

С начала нужно подготовить желудочки с луком:

  • Куриные желудочки промыть и хорошо очистить.
  • В сковороде разогреть растительное масло.
  • Отправить туда подготовленные желудочки.
  • Обжарить их с обеих сторон на среднем огне.

Картофель с куриными желудочками

  • Луковицу почистить и нарезать нетолстыми полукольцами. Отправить к желудочкам.

Пока обжариваются желудочки и лук, следует подготовить картошку:

  • Картофель очистить, помыть, просушить полотенцем и нарезать на крупные куски.
  • В форму для запекания налить растительное масло.
  • Туда отправить картофель.
  • Посолить, поперчить и все перемешать.

А теперь нужно соединить блюдо:

  • Как только обжарятся желудочки отправить их к картошке.
  • Равномерно распределить их по всей поверхности.
  • Помидоры помыть, нарезать на дольки и распределить поверх желудочков.
  • На дно формы налить небольшое количество воды.
  • Форму накрыть крышкой и поставить в духовку. Запекать нужно при температуре двести градусов до готовности.

Картофель с куриными желудочками: и помидорами, бюджетное блюдо для всей семьи

Ну вот и готовы наши вкусные куриные желудочки.

Переложите это прекрасное блюдо на большую плоскую тарелку и подайте к столу.

Такое блюдо прекрасно подойдет как на обед, так и на ужин.

Картофель с куриными желудочками: готов

Приятного аппетита!

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