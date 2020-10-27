Картофель с куриными желудочками: и помидорами, бюджетное блюдо для всей семьи

Картофель с куриными желудочками! Предлагаем приготовить куриные желудочки с картофелем и помидорами. Это бюджетное блюдо получается очень вкусным и сытным.
Картофель с куриными желудочками: ингредиенты
- килограмм картофеля
- килограмм куриных желудочков
- одна луковица
- два помидора
- растительное масло – для жарки
- соль и перец молотый – по вкусу
Картофель с куриными желудочками: приготовление:
С начала нужно подготовить желудочки с луком:
- Куриные желудочки промыть и хорошо очистить.
- В сковороде разогреть растительное масло.
- Отправить туда подготовленные желудочки.
- Обжарить их с обеих сторон на среднем огне.
- Луковицу почистить и нарезать нетолстыми полукольцами. Отправить к желудочкам.
Пока обжариваются желудочки и лук, следует подготовить картошку:
- Картофель очистить, помыть, просушить полотенцем и нарезать на крупные куски.
- В форму для запекания налить растительное масло.
- Туда отправить картофель.
- Посолить, поперчить и все перемешать.
А теперь нужно соединить блюдо:
- Как только обжарятся желудочки отправить их к картошке.
- Равномерно распределить их по всей поверхности.
- Помидоры помыть, нарезать на дольки и распределить поверх желудочков.
- На дно формы налить небольшое количество воды.
- Форму накрыть крышкой и поставить в духовку. Запекать нужно при температуре двести градусов до готовности.
Ну вот и готовы наши вкусные куриные желудочки.
Переложите это прекрасное блюдо на большую плоскую тарелку и подайте к столу.
Такое блюдо прекрасно подойдет как на обед, так и на ужин.
Картофель с куриными желудочками: готов
Приятного аппетита!
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