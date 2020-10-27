Картофель с куриными желудочками: и помидорами, бюджетное блюдо для всей семьи

Картофель с куриными желудочками! Предлагаем приготовить куриные желудочки с картофелем и помидорами. Это бюджетное блюдо получается очень вкусным и сытным.

Картофель с куриными желудочками: ингредиенты

килограмм картофеля

килограмм куриных желудочков

одна луковица

два помидора

растительное масло – для жарки

соль и перец молотый – по вкусу

Картофель с куриными желудочками: приготовление:

С начала нужно подготовить желудочки с луком:

Куриные желудочки промыть и хорошо очистить.

В сковороде разогреть растительное масло.

Отправить туда подготовленные желудочки.

Обжарить их с обеих сторон на среднем огне.

Луковицу почистить и нарезать нетолстыми полукольцами. Отправить к желудочкам.

Пока обжариваются желудочки и лук, следует подготовить картошку:

Картофель очистить, помыть, просушить полотенцем и нарезать на крупные куски.

В форму для запекания налить растительное масло.

Туда отправить картофель.

Посолить, поперчить и все перемешать.

А теперь нужно соединить блюдо:

Как только обжарятся желудочки отправить их к картошке.

Равномерно распределить их по всей поверхности.

Помидоры помыть, нарезать на дольки и распределить поверх желудочков.

На дно формы налить небольшое количество воды.

Форму накрыть крышкой и поставить в духовку. Запекать нужно при температуре двести градусов до готовности.

Ну вот и готовы наши вкусные куриные желудочки.

Переложите это прекрасное блюдо на большую плоскую тарелку и подайте к столу.

Такое блюдо прекрасно подойдет как на обед, так и на ужин.

Картофель с куриными желудочками: готов

Приятного аппетита!