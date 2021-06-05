Быстрый пирог с творогом и яблоками. Вкусный десерт перед которым мало кто сможет устоять

Быстрый пирог с творогом и яблоками получается настолько вкусным, что Ваши знакомые сразу попросят Вас поделиться рецептом.
Быстрый пирог с творогом и яблоками: ингредиенты
Тесто:
- Масло сливочное — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Щепотка соли.
Начинка:
- Сметана — 400 гр. (четыреста грамм)
- Творог — 450 гр. (четыреста пятьдесят грамм)
- Сахар — 220 гр. (двести двадцать грамм)
- Крахмал — 30 грамм (тридцать грамм)
- Яблоки — 2 шт. (две штуки)
- Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
Способ приготовления:
- Просейте муку с разрыхлителем в миску.
- Сливочное масло натрите в мучную смесь и перетрите до состояния крошки.
- Взбейте яйца с сахаром в другой миске до однородности.
- Влейте яичную смесь к муке и быстро замесите тесто.
- Выложите тесто в форму для выпекания. Сформируйте дно и бока будущего пирога. Сделайте в тесте несколько проколов вилкой и уберите на 15 минут в холодильник.
- Очистите яблоки и нарежьте небольшими кусочками.
- Выложите в сковороду кусочек сливочного масла и расплавьте, добавьте к нему 100 грамм сахара и яблоки. Всё тщательно перемешайте, доведите до кипения, проварите ещё пять минут и снимите остывать.
- Выложите в миску творог и сметану, затем добавьте сахар и яйца, взбейте всё блендером до однородной массы. Затем добавьте крахмал и ещё раз взбивайте.
- Основу теста достаньте из холодильника, сверху выложите яблоки, затем слой творога.
- Выпекайте 40-45 минут при 180 градусах. Готовый пирог оставьте остывать в духовке и лишь затем можно вынимать.
Быстрый пирог с творогом и яблоками готов к подаче на стол.
Пеките на здоровье!
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