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Быстрый пирог с творогом и яблоками. Вкусный десерт перед которым мало кто сможет устоять

Быстрый пирог с творогом и яблоками получается настолько вкусным, что Ваши знакомые сразу попросят Вас поделиться рецептом.

Быстрый пирог с творогом и яблоками: ингредиенты

Быстрый пирог с творогом и яблоками

Тесто:

  1. Масло сливочное — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
  2. Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Щепотка соли.

Начинка:

  1. Сметана — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Творог — 450 гр. (четыреста пятьдесят грамм)
  3. Сахар — 220 гр. (двести двадцать грамм)
  4. Крахмал — 30 грамм (тридцать грамм)
  5. Яблоки — 2 шт. (две штуки)
  6. Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  7. Яйца — 2 шт. (две штуки)

Способ приготовления:

  • Просейте муку с разрыхлителем в миску.
  • Сливочное масло натрите в мучную смесь и перетрите до состояния крошки.
  • Взбейте яйца с сахаром в другой миске до однородности.
  • Влейте яичную смесь к муке и быстро замесите тесто.
  • Выложите тесто в форму для выпекания. Сформируйте дно и бока будущего пирога. Сделайте в тесте несколько проколов вилкой и уберите на 15 минут в холодильник.
  • Очистите яблоки и нарежьте небольшими кусочками.
  • Выложите в сковороду кусочек сливочного масла и расплавьте, добавьте к нему 100 грамм сахара и яблоки.
    Всё тщательно перемешайте, доведите до кипения, проварите ещё пять минут и снимите остывать.
  • Выложите в миску творог и сметану, затем добавьте сахар и яйца, взбейте всё блендером до однородной массы. Затем добавьте крахмал и ещё раз взбивайте.
  • Основу теста достаньте из холодильника, сверху выложите яблоки, затем слой творога.
  • Выпекайте 40-45 минут при 180 градусах. Готовый пирог оставьте остывать в духовке и лишь затем можно вынимать.

Быстрый пирог с творогом и яблоками готов к подаче на стол.

Быстрый пирог с творогом и яблоками. Вкусный десерт перед которым мало кто сможет устоять 2

 

Пеките на здоровье!

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