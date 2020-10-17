Как же это вкусно! Еврейская паста намазка на бутерброды

Перекусы бутербродами – это самое любимое занятие всех, кто не хочет разогревать еду, а быстро делает бутерброды с разными добавками. Предлагаю вам попробовать сделать вот такую простую, но вкусную намазку, ее можно использовать и для праздничных бутербродов, просто еще украсить зеленью и овощами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- батон или хлеб;
- сырок плавленый, 1 шт;
- яйцо, 1 шт;
- чеснок, 1 зубчик;
- горчица, ч.л;
- майонез или сметана, 1 – 2 ст.л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Яйцо отвариваем, остужаем и чистим.
Батон режем ломтиками.
Обжариваем на сухой сковороде без растительного масла до румяности.
Трем сырок и яйцо на мелко терке.
Чеснок пропускаем через пресс.
Совет: чтобы было легче тереть сырок, смазываем терку растительным маслом или кладем его в морозилку и немного замораживаем.
Смешиваем яйцо, сырок, чеснок, соль, перец, перемешиваем.
Добавляем горчицу и майонез или сметану, перемешиваем.
Оставляем пасту на время, чтобы она настоялась и все продукты соединились.
Намазываем хрустящие ломтики батона и подаем к столу.
Я украшаю веточками зелени, кружочками черри.
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