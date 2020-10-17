Как же это вкусно! Еврейская паста намазка на бутерброды

Перекусы бутербродами – это самое любимое занятие всех, кто не хочет разогревать еду, а быстро делает бутерброды с разными добавками. Предлагаю вам попробовать сделать вот такую простую, но вкусную намазку, ее можно использовать и для праздничных бутербродов, просто еще украсить зеленью и овощами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

батон или хлеб;

сырок плавленый, 1 шт;

яйцо, 1 шт;

чеснок, 1 зубчик;

горчица, ч.л;

майонез или сметана, 1 – 2 ст.л;

соль, перец.

Процесс приготовления

Яйцо отвариваем, остужаем и чистим.

Батон режем ломтиками.

Обжариваем на сухой сковороде без растительного масла до румяности.

Трем сырок и яйцо на мелко терке.

Чеснок пропускаем через пресс.

Совет: чтобы было легче тереть сырок, смазываем терку растительным маслом или кладем его в морозилку и немного замораживаем.

Смешиваем яйцо, сырок, чеснок, соль, перец, перемешиваем.

Добавляем горчицу и майонез или сметану, перемешиваем.

Оставляем пасту на время, чтобы она настоялась и все продукты соединились.

Намазываем хрустящие ломтики батона и подаем к столу.

Я украшаю веточками зелени, кружочками черри.