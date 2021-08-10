Баклажаны со вкусом грибов на зиму. Перепробовала много рецептов, но лучше не нашла

Баклажаны обладают одной особенностью, за которую их любят многие кулинары: обжаренные овощи напоминают по вкусу грибы, а если еще добавить набор определенных специй, салаты не отличишь от грибных блюд.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
баклажаны, 2.5 кг;
чеснок, 1 головка;
укроп, пучок;
грибные кубики, 2 шт;
соль, 1 ч.л;
уксус 9 %, 2.5 ст.л;
масло растительное, около 400 мл.
Процесс приготовления
Баклажаны режем небольшими кубиками. Сейчас почти нет сортов, которые необходимо промывать от горечи, поэтому очищаем от кожуры и режем.
Обжариваем кубики порционно, чтобы процесс проходил быстрее.
Укроп и чеснок мелко рубим.
Баклажаны выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.
Совет: грибные кубики можно заменить приправой грибной, будет достаточно 2 – 3 столовых ложек. Если она с солью, дополнительно сыпать соль не нужно.
Баклажаны заправляем солью, приправой, уксусом и перемешиваем. Оставляем на 30 минут.
Раскладываем в чистые банки, уплотняем.
Накрываем крышками и ставим стерилизоваться на 20 минут (банки 0.5 л).
Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.
Храним в подвале или в кладовке.
Салат получается просто изумительным, быстро готовится и также быстро исчезает с тарелок.Поэтому готовьте больше.
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