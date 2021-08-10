Баклажаны со вкусом грибов на зиму. Перепробовала много рецептов, но лучше не нашла

Баклажаны обладают одной особенностью, за которую их любят многие кулинары: обжаренные овощи напоминают по вкусу грибы, а если еще добавить набор определенных специй, салаты не отличишь от грибных блюд.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 2.5 кг;

чеснок, 1 головка;

укроп, пучок;

грибные кубики, 2 шт;

соль, 1 ч.л;

уксус 9 %, 2.5 ст.л;

масло растительное, около 400 мл.

Процесс приготовления

Баклажаны режем небольшими кубиками. Сейчас почти нет сортов, которые необходимо промывать от горечи, поэтому очищаем от кожуры и режем.

Обжариваем кубики порционно, чтобы процесс проходил быстрее.

Укроп и чеснок мелко рубим.

Баклажаны выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Совет: грибные кубики можно заменить приправой грибной, будет достаточно 2 – 3 столовых ложек. Если она с солью, дополнительно сыпать соль не нужно.

Баклажаны заправляем солью, приправой, уксусом и перемешиваем. Оставляем на 30 минут.

Раскладываем в чистые банки, уплотняем.

Накрываем крышками и ставим стерилизоваться на 20 минут (банки 0.5 л).

Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.

Храним в подвале или в кладовке.

Салат получается просто изумительным, быстро готовится и также быстро исчезает с тарелок.

Поэтому готовьте больше.