Если при жарке набухают котлеты: какие ошибки допускают хозяйки

Бывает иногда, что котлеты распадаются при обжаривании или начинают набухать, а потом быстро опадают, становятся грубыми и невкусными. К такой ситуации приводят некоторые ошибки, которые допускают многие хозяйки.

Фарш с жидкой консистенцией

Если фарш жидкий, вы забыли в него добавить яйца, манную крупу или батон, черный хлеб. Но при добавлении учитывайте, что слишком много добавок или мало, приводят к негативным последствиям и блюдо опять будет некачественным. Поэтому добавляем около 40 % батона или манной крупы, сухарей от массы фарша.

Процесс отбивания

Отбивать фарш важно и нужно: в процессе отбивания хотя бы 2 минуты, масса становится более упругой, эластичной и однородной. Котлеты будут сочными, при формировании держат форму, не распадаются.

Охлажденный фарш

Можно отправить фарш в холодильник чтобы он охладился. Котлеты будут хорошо формироваться и при обжаривании не станут надуваться, останутся плотными и сочными.

Время тушения

Котлеты в воде или в подливе, соусе можно тушить 10 – 15 минут. Если продержите чуть дольше, они выпустят свой сок и станут жесткими, поэтому не перебарщивайте.