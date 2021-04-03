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Стейк рибай на сковороде. Универсальный рецепт приготовления стейка, который мне подсказал знакомый шеф повар

Стейк рибай на сковороде — невероятная вкуснотища! Труда не составит, приготовить такое вкусное блюдо. Отличный вариант блюда для романтического ужина.

Стейк рибай на сковороде

Стейк рибай на сковороде: ингредиенты

  1. 500 (пятьсот) гр — говядины
  2. морская соль по вкусу
  3. 2 (две) ст. ложки — оливкового масла

Рецепт приготовления:

  • Чтобы мясо прожарилось равномерно по всему куску, говяжий стейк заранее достаньте из холодильника и дайте полежать в комнате не менее двух часов. Мясо должно быть внутри одинаковой температуры. Нежелательно готовить стейк из замороженного мяса — он не получится таким же сочным и мягким, как из свежего
  • Кисточкой смажьте мясо оливковым маслом со всех сторон. Говяжья мякоть очень хорошо впитывает масло, поэтому ваш стейк получится сочным
  • Сковороду с толстым дном раскалите на сильном огне. Смазывать сковороду ничем не нужно. Выложите стейки и обжарьте с одной стороны тридцать секунд. Если через это время на мясе появилась румяная  корочка, переверните стейк на другую сторону
  • Но я обжариваю дольше. Люблю сырое мясо с кровью. Жарьте на среднем огне еще около минуты. Если вы не хотите такое, жарьте дальше. Например до степени прожарки medium rare. Немного крови будет, общее время обжаривания стейка с каждой стороны 2 минуты 30 секунд.
    По окончании жарки посыпьте стейки морской солью. Оставьте мясо под закрытой крышкой на пару минут
  • Стейк рибай на сковороде подавать с салатом из свежих овощей. Medium well обжаривайте по семь минут с каждой стороны.

Готовьте с удовольствием и на здоровье!

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