Стейк рибай на сковороде. Универсальный рецепт приготовления стейка, который мне подсказал знакомый шеф повар

Стейк рибай на сковороде — невероятная вкуснотища! Труда не составит, приготовить такое вкусное блюдо. Отличный вариант блюда для романтического ужина.
Стейк рибай на сковороде: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр — говядины
- морская соль по вкусу
- 2 (две) ст. ложки — оливкового масла
Рецепт приготовления:
- Чтобы мясо прожарилось равномерно по всему куску, говяжий стейк заранее достаньте из холодильника и дайте полежать в комнате не менее двух часов. Мясо должно быть внутри одинаковой температуры. Нежелательно готовить стейк из замороженного мяса — он не получится таким же сочным и мягким, как из свежего
- Кисточкой смажьте мясо оливковым маслом со всех сторон. Говяжья мякоть очень хорошо впитывает масло, поэтому ваш стейк получится сочным
- Сковороду с толстым дном раскалите на сильном огне. Смазывать сковороду ничем не нужно. Выложите стейки и обжарьте с одной стороны тридцать секунд. Если через это время на мясе появилась румяная корочка, переверните стейк на другую сторону
- Но я обжариваю дольше. Люблю сырое мясо с кровью. Жарьте на среднем огне еще около минуты. Если вы не хотите такое, жарьте дальше. Например до степени прожарки medium rare. Немного крови будет, общее время обжаривания стейка с каждой стороны 2 минуты 30 секунд. По окончании жарки посыпьте стейки морской солью. Оставьте мясо под закрытой крышкой на пару минут
- Стейк рибай на сковороде подавать с салатом из свежих овощей. Medium well обжаривайте по семь минут с каждой стороны.
Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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