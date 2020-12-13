Салат Змейка: гармоничное сочетание курицы и ананаса

Салат Змейка – очень яркий, красивый салат! Ингредиенты самые простые. Готовить не сложно! Под силу даже начинающей хозяюшке!
Салат Змейка: ингредиенты
- 3 (три) шт – яиц
- 330 (триста тридцать) гр – куриных грудок
- 50 (пятьдесят) гр – грецких орехов
- 340 (триста сорок) гр – ананасов
- 100 (сто) гр – твердого сыра
Для заправки
- 2 (два) зубчика – чеснока
- 120 (сто двадцать) гр – майонеза
Для украшения
- 4 (четыре) шт — маринованных огурца
- 20 (двадцать) шт – маслин
- 3 (три) шт – перепелиных яиц
- Пол моркови
Салат Змейка: рецепт
- Яйца отварите
- Приготовим заправку. В майонез добавьте измельченный чеснок, и перемешайте. Отправьте в холодильник
- Мясо, яйца и ананас нарежьте одинаковым кубиком
- Сыр натрите мелко
- Орехи измельчите
- Все соедините в посуде и заправьте майонезом с чесноком
- Салат накройте и уберите в холодильник
- Перепелиные яйца отварите и охладите
- Маслины нарежьте кружочками и пополам. Огурчики нарежьте тонкими кружочками а затем наполовину. Для головы возьмите тонкий корнишон. Для короны кусок сырой морковки. Вырежьте сердцевину и зубчики
- Для подачи салата возьмите плоскую тарелку. Майонез нанесите точечно контуром тела змеи
- По этому контуру выложите салат, формируя змею
- Хвост тоньше, и добавляйте объем телу. Потом формируйте голову
- Змейку покройте тонко майонезом. Украсьте маслинами с хвоста более тонкую полоску. Затем переходите на двойную . Вырисуйте извилистый хребет
- На тело нанесите рисунок из огурца. На голове глаза из маслин, нос и завершите огуречный рисунок из корнишона
- В центр положите перепелиные яйца. На голову положите корону и прикрепите язык из тонкого лепестка морковки
- На ночь положите салат в холодильник, чтобы хорошо пропитался
Салат Змейка готов!
Учтите, что заправленные салаты майонезом долго не хранят! А этот рецепт возьмите на заметку! На здоровье!
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