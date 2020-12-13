Салат Змейка: гармоничное сочетание курицы и ананаса

Салат Змейка – очень яркий, красивый салат! Ингредиенты самые простые. Готовить не сложно! Под силу даже начинающей хозяюшке!

Салат Змейка: ингредиенты

3 (три) шт – яиц 330 (триста тридцать) гр – куриных грудок 50 (пятьдесят) гр – грецких орехов 340 (триста сорок) гр – ананасов 100 (сто) гр – твердого сыра

Для заправки

2 (два) зубчика – чеснока 120 (сто двадцать) гр – майонеза

Для украшения

4 (четыре) шт — маринованных огурца 20 (двадцать) шт – маслин 3 (три) шт – перепелиных яиц Пол моркови

Салат Змейка: рецепт

Яйца отварите

Приготовим заправку. В майонез добавьте измельченный чеснок, и перемешайте. Отправьте в холодильник

Мясо, яйца и ананас нарежьте одинаковым кубиком

Сыр натрите мелко

Орехи измельчите

Все соедините в посуде и заправьте майонезом с чесноком

Салат накройте и уберите в холодильник

Перепелиные яйца отварите и охладите

Маслины нарежьте кружочками и пополам. Огурчики нарежьте тонкими кружочками а затем наполовину. Для головы возьмите тонкий корнишон. Для короны кусок сырой морковки. Вырежьте сердцевину и зубчики

Для подачи салата возьмите плоскую тарелку. Майонез нанесите точечно контуром тела змеи

По этому контуру выложите салат, формируя змею

Хвост тоньше, и добавляйте объем телу. Потом формируйте голову

Потом формируйте голову Змейку покройте тонко майонезом. Украсьте маслинами с хвоста более тонкую полоску. Затем переходите на двойную . Вырисуйте извилистый хребет

На тело нанесите рисунок из огурца. На голове глаза из маслин, нос и завершите огуречный рисунок из корнишона

В центр положите перепелиные яйца. На голову положите корону и прикрепите язык из тонкого лепестка морковки

На ночь положите салат в холодильник, чтобы хорошо пропитался

Салат Змейка готов!

Учтите, что заправленные салаты майонезом долго не хранят! А этот рецепт возьмите на заметку! На здоровье!