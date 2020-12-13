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Салат Змейка: гармоничное сочетание курицы и ананаса

Салат Змейка – очень яркий, красивый салат! Ингредиенты самые простые. Готовить не сложно! Под силу даже начинающей хозяюшке!

Салат Змейка: ингредиенты

Салат Змейка

  1. 3 (три) шт – яиц
  2. 330 (триста тридцать) гр – куриных грудок
  3. 50 (пятьдесят) гр – грецких орехов
  4. 340 (триста сорок) гр – ананасов
  5. 100 (сто) гр – твердого сыра

Для заправки

  1. 2 (два) зубчика – чеснока
  2. 120 (сто двадцать) гр – майонеза

Для украшения

  1. 4 (четыре) шт — маринованных огурца
  2. 20 (двадцать) шт – маслин
  3. 3 (три) шт – перепелиных яиц
  4. Пол моркови

Салат Змейка: рецепт

Салат Змейка

  • Яйца отварите
  • Приготовим заправку. В майонез добавьте измельченный чеснок, и перемешайте. Отправьте в холодильник
  • Мясо, яйца и ананас нарежьте одинаковым кубиком
  • Сыр натрите мелко
  • Орехи измельчите
  • Все соедините в посуде и заправьте майонезом с чесноком
  • Салат накройте и уберите в холодильник
  • Перепелиные яйца отварите и охладите
  • Маслины нарежьте кружочками и пополам. Огурчики нарежьте тонкими кружочками а затем наполовину. Для головы возьмите тонкий корнишон. Для короны кусок сырой морковки. Вырежьте сердцевину и зубчики
  • Для подачи салата возьмите плоскую тарелку. Майонез нанесите точечно контуром тела змеи
  • По этому контуру выложите салат, формируя змею
  • Хвост тоньше, и добавляйте объем телу.
    Потом формируйте голову
  • Змейку покройте тонко майонезом. Украсьте маслинами с хвоста более тонкую полоску. Затем переходите на двойную . Вырисуйте извилистый хребет
  • На тело нанесите рисунок из огурца. На голове глаза из маслин, нос и завершите огуречный рисунок из корнишона
  • В центр положите перепелиные яйца. На голову положите корону и прикрепите язык из тонкого лепестка морковки
  • На ночь положите салат в холодильник, чтобы хорошо пропитался

Салат Змейка готов!

Салат Змейка

Учтите, что заправленные салаты майонезом долго не хранят! А этот рецепт возьмите на заметку! На здоровье!

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