Котлеты без мяса. Ни грамма мяса в этих сытных котлетках

Котлеты без мяса — вполне реально приготовить вкусно и сытно. Готовить просто, с минимальными затратами. Гарниры можно подобрать любые. Сделаете такие котлетки единожды — они станут вашими любимыми и желанными! Отличный вариант угостить товарищей во время вечеринки.
Котлеты без мяса: ингредиенты
- 1 (одна) шт — лука
- банка рыбных консервов
- 2 (две) шт — отварного картофеля
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка — манной крупы
- 1 (одна) шт — куриного желтка
- растительное масло по вкусу
- мука
Рецепт приготовления:
- Лук нарежьте мелким кубиком
- Рыбные консервы положите на сито, масло чтоб стекло, но его не выливайте
- картофель отварите и натрите на мелкой терке
- Смешайте картофель, лук и консервы. Перемешайте. Если у консервов кости, то удалите их. Консервы разомните предварительно
- Добавьте в нашу массу перец, соль, манку, и желток. Хорошенько перемешайте все
- Сформируйте котлеты Обваляйте их в муке или же кукурузном крахмале
- И отправьте обжариваться на разогретую сковороду с растительным маслом. Почему я говорила, не выливать сок от консервов (масло), возможно, вам масса покажется совсем не сочной, а сухой. Тогда смело добавьте масло консервов. Подавать с любым гарниром. На здоровье.
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