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Котлеты без мяса. Ни грамма мяса в этих сытных котлетках

Котлеты без мяса — вполне реально приготовить вкусно и сытно. Готовить просто, с минимальными затратами. Гарниры можно подобрать любые. Сделаете такие котлетки единожды — они станут вашими любимыми и желанными! Отличный вариант угостить товарищей во время вечеринки.

Котлеты без мяса

Котлеты без мяса: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — лука
  2. банка рыбных консервов
  3. 2 (две) шт — отварного картофеля
  4. соль по вкусу
  5. перец по вкусу
  6. 1 (одна) ст. ложка — манной крупы
  7. 1 (одна) шт — куриного желтка
  8. растительное масло по вкусу
  9. мука

Рецепт приготовления:

  • Лук нарежьте мелким кубиком
  • Рыбные консервы положите на сито, масло чтоб стекло, но его не выливайте
  • картофель отварите и натрите на мелкой терке
  • Смешайте картофель, лук и консервы. Перемешайте. Если у консервов кости, то удалите их. Консервы разомните предварительно
  • Добавьте в нашу массу перец, соль, манку, и желток. Хорошенько перемешайте все
  • Сформируйте котлеты Обваляйте их в муке или же кукурузном крахмале
  • И отправьте обжариваться на разогретую сковороду с растительным маслом. Почему я говорила, не выливать сок от консервов (масло), возможно, вам масса покажется совсем не сочной, а сухой. Тогда смело добавьте масло консервов. Подавать с любым гарниром. На здоровье.
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