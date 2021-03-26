Котлеты без мяса. Ни грамма мяса в этих сытных котлетках

Котлеты без мяса — вполне реально приготовить вкусно и сытно. Готовить просто, с минимальными затратами. Гарниры можно подобрать любые. Сделаете такие котлетки единожды — они станут вашими любимыми и желанными! Отличный вариант угостить товарищей во время вечеринки.

Котлеты без мяса: ингредиенты

1 (одна) шт — лука банка рыбных консервов 2 (две) шт — отварного картофеля соль по вкусу перец по вкусу 1 (одна) ст. ложка — манной крупы 1 (одна) шт — куриного желтка растительное масло по вкусу мука

Рецепт приготовления: