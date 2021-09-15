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Картофельный салат. Вкусное блюдо из доступных продуктов

Картофельный салат может стать и замечательной закуской, и сытным обедом. Такое блюдо очень понравится любителям салатов.

Картофельный салат: ингредиенты

Картофельный салат

  1. Шампиньоны — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Солёные огурцы — 3 шт. (три штуки)
  3. Картофель — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Подсолнечное масло — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  5. Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
  6. Чёрный молотый перец — две щепотки
  7. Соль — две щепотки

Пошаговое приготовление:

  • Картофель отварите в мундире, немного остудите, затем очистите и нарежьте кубиками. Солёные огурцы также нарежьте кубиками, немного помельче.
  • Шампиньоны промойте, разрежьте на 4-6 частей. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
  • Разогрейте в сковороде растительное масло, выложите к нему лук с грибами, обжарьте 7-10 минут, затем остудите.
  • Соедините все компоненты, заправьте оставшимся растительным маслом, аккуратно перемешайте, посолите и поперчите. Перемешайте ещё раз.

Картофельный салат подавайте в тёплом виде

Картофельный салат. Вкусное блюдо из доступных продуктов 4

Приятного аппетита!

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