Картофельный салат. Вкусное блюдо из доступных продуктов

Картофельный салат может стать и замечательной закуской, и сытным обедом. Такое блюдо очень понравится любителям салатов.
Картофельный салат: ингредиенты
- Шампиньоны — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Солёные огурцы — 3 шт. (три штуки)
- Картофель — 4 шт. (четыре штуки)
- Подсолнечное масло — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
- Чёрный молотый перец — две щепотки
- Соль — две щепотки
Пошаговое приготовление:
- Картофель отварите в мундире, немного остудите, затем очистите и нарежьте кубиками. Солёные огурцы также нарежьте кубиками, немного помельче.
- Шампиньоны промойте, разрежьте на 4-6 частей. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Разогрейте в сковороде растительное масло, выложите к нему лук с грибами, обжарьте 7-10 минут, затем остудите.
- Соедините все компоненты, заправьте оставшимся растительным маслом, аккуратно перемешайте, посолите и поперчите. Перемешайте ещё раз.
Картофельный салат подавайте в тёплом виде
Приятного аппетита!
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