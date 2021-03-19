Быстрый пирог с вареньем такой вкусный, домашний. Покушать его в кругу семьи, вечером, за чашечкой чая — самое то!
Быстрый пирог с вареньем: ингредиенты
- 1 (один) стакан — варенья (берите любое, на ваш вкус)
- 1 (один) стакан — молока
- 1 (одна) шт — яйца
- 2.5 стакана — муки
- 1 (одна) ч. ложка — соды
Рецепт приготовления:
- Все компоненты смешайте
- Соду погасите уксусом
- Тесто должно получиться немного гуще, чем на обычные оладьи
- Выпекайте пирог в духовке при 150 °С минут тридцать. Ориентируйтесь на работу своей духовки
- Пирог можно кушать в таком виде, или разрезать его на коржи и смазать сгущенным молоком или каким-нибудь кремом, сиропом. Такой рецепт теста отлично подойдет и для пирога с ягодами, яблоками. Просто вместо варенья, добавляйте ягоды или фрукты. Можно и орехи. Такие рецепты, я называю полетом фантазий! Вы можете экспериментировать, что — то добавлять, убавлять по своему вкусу и желанию! Готовьте быстрый пирог с вареньем и угощайте своих родных и близких! Будьте здоровы!
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