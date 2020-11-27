Рыба в томатном соусе с овощами – рецепт для ленивых гурманов

Сегодня у Нас рыба в томатном соусе, отличный рецепт приготовления рыбы, при котором ваше участие потребуется всего лишь на считанные минуты.
Все остальное готовится само по себе! Нет, серьезно.
Рецепт прост до неприличия, а результат получается просто восхитительным. Готовая рыбка тает во рту, а овощи и томат придают аромату блюда такие нотки, что пальчики оближешь.
И, кстати, приготовленную по этому рецепту рыбку можно подавать и в холодном виде, поскольку при приготовлении используется растительное масло, ее можно есть и как холодную закуску.
Рыба в томатном соусе: Ингредиенты
- Рыба (минтай, хек, скумбрия, сардина) – 1 кг
- Помидоры в собственном соку или томат-паста – 5-6 шт. (в случае пасты – 3 столовые ложки)
- Морковь – 200 г
- Перец сладкий – 2 шт.
- Перец чили или кайенский – 2-3 шт.
- Сельдерей – 1 ветка
- Лук – 2 головки
- Соль, паприка, черный молотый перец
- Растительное масло
- Кинза (для украшения) – 1 пучок
Рыба в томатном соусе: Приготовление с овощами
- Подготовить рыбу, нарезав ее порционными кусками.
- Очищенные овощи нарезать: лук — полукольцами, перец – колечками, морковь небольшими кубиками.
- Помидоры измельчить.
- Выложить в толстостенную посуду рыбу, плотно уложив ее на дно.
- Сверху добавить слоями лук, морковь, перец, помидоры с выделившимся соком.
- Если используете томат-пасту, разведите ее половиной стакана воды и полейте сверху рыбу.
- Посолить, поперчить и полить растительным маслом.
- Плотно прикрыть крышкой и поставить на очень медленный огонь на час-полтора.
- Периодически проверять и при необходимости добавлять кипяток.
- Перед подачей посыпать нашинкованной кинзой.
Приятного аппетита!
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