Рыба в томатном соусе с овощами – рецепт для ленивых гурманов

Сегодня у Нас рыба в томатном соусе, отличный рецепт приготовления рыбы, при котором ваше участие потребуется всего лишь на считанные минуты.

Все остальное готовится само по себе! Нет, серьезно.

Рецепт прост до неприличия, а результат получается просто восхитительным. Готовая рыбка тает во рту, а овощи и томат придают аромату блюда такие нотки, что пальчики оближешь.

И, кстати, приготовленную по этому рецепту рыбку можно подавать и в холодном виде, поскольку при приготовлении используется растительное масло, ее можно есть и как холодную закуску.

Рыба в томатном соусе: Ингредиенты

Рыба (минтай, хек, скумбрия, сардина) – 1 кг

Помидоры в собственном соку или томат-паста – 5-6 шт. (в случае пасты – 3 столовые ложки)

Морковь – 200 г

Перец сладкий – 2 шт.

Перец чили или кайенский – 2-3 шт.

Сельдерей – 1 ветка

Лук – 2 головки

Соль, паприка, черный молотый перец

Растительное масло

Кинза (для украшения) – 1 пучок

Рыба в томатном соусе: Приготовление с овощами

Подготовить рыбу, нарезав ее порционными кусками. Очищенные овощи нарезать: лук — полукольцами, перец – колечками, морковь небольшими кубиками. Помидоры измельчить. Выложить в толстостенную посуду рыбу, плотно уложив ее на дно. Сверху добавить слоями лук, морковь, перец, помидоры с выделившимся соком. Если используете томат-пасту, разведите ее половиной стакана воды и полейте сверху рыбу. Посолить, поперчить и полить растительным маслом. Плотно прикрыть крышкой и поставить на очень медленный огонь на час-полтора. Периодически проверять и при необходимости добавлять кипяток. Перед подачей посыпать нашинкованной кинзой.

Приятного аппетита!