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Рыба в томатном соусе с овощами – рецепт для ленивых гурманов

Сегодня у Нас рыба в томатном соусе, отличный рецепт приготовления рыбы, при котором ваше участие потребуется всего лишь на считанные минуты.

Все остальное готовится само по себе! Нет, серьезно.

Рецепт прост до неприличия, а результат получается просто восхитительным. Готовая рыбка тает во рту, а овощи и томат придают аромату блюда такие нотки, что пальчики оближешь.

И, кстати, приготовленную по этому рецепту рыбку можно подавать и в холодном виде, поскольку при приготовлении используется растительное масло, ее можно есть и как холодную закуску.

Рыба в томатном соусе

Рыба в томатном соусе: Ингредиенты

  • Рыба (минтай, хек, скумбрия, сардина) – 1 кг
  • Помидоры в собственном соку или томат-паста – 5-6 шт. (в случае пасты – 3 столовые ложки)
  • Морковь – 200 г
  • Перец сладкий – 2 шт.
  • Перец чили или кайенский – 2-3 шт.
  • Сельдерей – 1 ветка
  • Лук – 2 головки
  • Соль, паприка, черный молотый перец
  • Растительное масло
  • Кинза (для украшения) – 1 пучок

Рыба в томатном соусе с овощами – рецепт для ленивых гурманов

Рыба в томатном соусе: Приготовление с овощами

  1. Подготовить рыбу, нарезав ее порционными кусками.
  2. Очищенные овощи нарезать: лук — полукольцами, перец – колечками, морковь небольшими кубиками.
  3. Помидоры измельчить.
  4. Выложить в толстостенную посуду рыбу, плотно уложив ее на дно.
  5. Сверху добавить слоями лук, морковь, перец, помидоры с выделившимся соком.
  6. Если используете томат-пасту, разведите ее половиной стакана воды и полейте сверху рыбу.
  7. Посолить, поперчить и полить растительным маслом.
  8. Плотно прикрыть крышкой и поставить на очень медленный огонь на час-полтора.
  9. Периодически проверять и при необходимости добавлять кипяток.
  10. Перед подачей посыпать нашинкованной кинзой.

Приятного аппетита!

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