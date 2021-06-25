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Мы ели и ели его всей семьей, не могли оторваться. Простой и вкусный рецепт на ужин

Капустные котлеты получаются сочными и вкусными, фарш не распадается, не становится жестким при обжаривании.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 500 г;
  • фарш любой, 600 г;
  • лук, 1 шт;
  • соль, перец;
  • вода, 50 мл;
  • сухари панировочные, 100 г;
  • мука;
  • яйцо, 1 шт.

Процесс приготовления

Молодую капусту и лук измельчаем в блендере в крошку. Не нужно мельчить в кашу, получится слишком жидкая масса, которая не даст котлетам быть целыми при обжаривании.

Смешиваем фарш с массой, добавляем тертый чеснок по вкусу, специи, соль, мелко рубленый укроп, яйцо, перец, сухари и перемешиваем.

Мы ели и ели его всей семьей, не могли оторваться. Простой и вкусный рецепт на ужин

Совет: капуста прекрасно заменяется цветной капустой или кабачками, а панировочные сухари – манной крупой.

Формируем котлеты и обжариваем их на растительном масле с двух сторон.

Мы ели и ели его всей семьей, не могли оторваться. Простой и вкусный рецепт на ужин

Укладываем в казанок или кастрюлю с толстыми стенками, наливаем воду и тушим на небольшом огне около 15 минут.

Мы ели и ели его всей семьей, не могли оторваться. Простой и вкусный рецепт на ужин

Подаем с салатами из свежих овощей, острыми, домашними соусами и аджикой.

Мы ели и ели его всей семьей, не могли оторваться. Простой и вкусный рецепт на ужин

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