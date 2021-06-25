Мы ели и ели его всей семьей, не могли оторваться. Простой и вкусный рецепт на ужин

Капустные котлеты получаются сочными и вкусными, фарш не распадается, не становится жестким при обжаривании.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 500 г;
- фарш любой, 600 г;
- лук, 1 шт;
- соль, перец;
- вода, 50 мл;
- сухари панировочные, 100 г;
- мука;
- яйцо, 1 шт.
Процесс приготовления
Молодую капусту и лук измельчаем в блендере в крошку. Не нужно мельчить в кашу, получится слишком жидкая масса, которая не даст котлетам быть целыми при обжаривании.
Смешиваем фарш с массой, добавляем тертый чеснок по вкусу, специи, соль, мелко рубленый укроп, яйцо, перец, сухари и перемешиваем.
Совет: капуста прекрасно заменяется цветной капустой или кабачками, а панировочные сухари – манной крупой.
Формируем котлеты и обжариваем их на растительном масле с двух сторон.
Укладываем в казанок или кастрюлю с толстыми стенками, наливаем воду и тушим на небольшом огне около 15 минут.
Подаем с салатами из свежих овощей, острыми, домашними соусами и аджикой.
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