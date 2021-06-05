Скатерть-Самобранка

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Магазины отдыхают. Мороженое «Пломбир» за 5 минут в домашних условиях из 2 ингредиентов

Такое лакомство вам точно понравится и вы будете его готовить постоянно, особенно в жаркие летние дни.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • жирные сливки, 500 г;
  • сгущенка, 1 банка;
  • вафельные коржи 2 шт.

Процесс приготовления

Очень качественные и жирные сливки, охлажденные, взбиваем на максимальных оборотах 4 минуты до густой и пышной массы.

Магазины отдыхают. Мороженое «Пломбир» за 5 минут в домашних условиях из 2 ингредиентов

Вливаем банку сгущенного молока частями и взбиваем на средних оборотах. Когда все вылили, переключаем на максимальную скорость и взбиваем еще 2 минуты.

Магазины отдыхают. Мороженое «Пломбир» за 5 минут в домашних условиях из 2 ингредиентов

По желанию можно взять кофейные вафельные коржи и уложить один на дно формы.

Магазины отдыхают. Мороженое «Пломбир» за 5 минут в домашних условиях из 2 ингредиентов

Выкладываем массу и накрываем вторым коржом. Отправляем в морозильную камеру на ночь.

Убираем форму и получаем торт-мороженое.

Магазины отдыхают. Мороженое «Пломбир» за 5 минут в домашних условиях из 2 ингредиентов

Режем порционными кусочками и по вкусу, поливаем шоколадом.

Магазины отдыхают. Мороженое «Пломбир» за 5 минут в домашних условиях из 2 ингредиентов

Вкус холодного десерта вам сразу понравится – это вкус детства, в котором было самое настоящее сливочное мороженое.

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