Магазины отдыхают. Мороженое «Пломбир» за 5 минут в домашних условиях из 2 ингредиентов

Такое лакомство вам точно понравится и вы будете его готовить постоянно, особенно в жаркие летние дни.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- жирные сливки, 500 г;
- сгущенка, 1 банка;
- вафельные коржи 2 шт.
Процесс приготовления
Очень качественные и жирные сливки, охлажденные, взбиваем на максимальных оборотах 4 минуты до густой и пышной массы.
Вливаем банку сгущенного молока частями и взбиваем на средних оборотах. Когда все вылили, переключаем на максимальную скорость и взбиваем еще 2 минуты.
По желанию можно взять кофейные вафельные коржи и уложить один на дно формы.
Выкладываем массу и накрываем вторым коржом. Отправляем в морозильную камеру на ночь.
Убираем форму и получаем торт-мороженое.
Режем порционными кусочками и по вкусу, поливаем шоколадом.
Вкус холодного десерта вам сразу понравится – это вкус детства, в котором было самое настоящее сливочное мороженое.
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