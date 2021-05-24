Соус алиоли по-испански. Отличная замена майонезу

Соус алиоли по-испански — невероятно вкусный и полезный. Приготовив такой соус лишь один раз, Вы всегда будете использовать только его.
Соус алиоли по-испански: ингредиенты
- Подсолнечное масло — 100 мл. (сто миллилитров)
- Масло оливы — 1— мл. (сто миллилитров)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сок лимона — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чеснок — три зубчика
- Соль — по вкусу
- Можно использовать чёрный перец, петрушку, или обойтись без них
Пошаговое приготовление:
- Чеснок измельчите и добавьте к маслу.
- Введите яйцо, посолите, добавьте сок лимона.
- Затем добавьте зелень и чёрный перец.
- Все компоненты взбейте блендером, не приподнимая венчика.
- Взбивайте не прекращая и при этом не вымешивая, блендер должен быть прижат ко дну.
- Масло должно постепенно превратиться в густой соус.
- Соус должен быть густой консистенции и белого цвета.
Соус алиоли по-испански можете использовать по своему вкусу.
Приятного вам аппетита!
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