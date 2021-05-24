Соус алиоли по-испански. Отличная замена майонезу

Соус алиоли по-испански — невероятно вкусный и полезный. Приготовив такой соус лишь один раз, Вы всегда будете использовать только его.

Соус алиоли по-испански: ингредиенты

Подсолнечное масло — 100 мл. (сто миллилитров) Масло оливы — 1— мл. (сто миллилитров) Яйца — 1 шт. (одна штука) Сок лимона — 1 ст. л (одна столовая ложка) Чеснок — три зубчика Соль — по вкусу Можно использовать чёрный перец, петрушку, или обойтись без них

Пошаговое приготовление:

Чеснок измельчите и добавьте к маслу.

Введите яйцо, посолите, добавьте сок лимона.

Затем добавьте зелень и чёрный перец.

Все компоненты взбейте блендером, не приподнимая венчика.

Взбивайте не прекращая и при этом не вымешивая, блендер должен быть прижат ко дну.

Масло должно постепенно превратиться в густой соус.

Соус должен быть густой консистенции и белого цвета.

Соус алиоли по-испански можете использовать по своему вкусу.

Приятного вам аппетита!