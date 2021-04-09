Капустный салат как в столовой, времен СССР. Благодаря некоторым секретикам, получается тот самый вкус

Многие все еще помнят вкусные и сочные салаты из капусты, которые подавали в любых точках общепита. Овощи в те времена были доступными, поэтому рецептов существовала масса, их все любили и готовили.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 700 г;

морковь, 2 шт;

соль, 0.5 ч.л;

сахар, 1 ч.л;

уксус обычный, 3 ст.л;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Капусту мелко и тонко шинкуем, солим и переминаем руками.

Вливаем уксус, перемешиваем и ставим емкость с капустой на плиту.

Нагреваем до теплого состояния, перемешивая.

Совет: только нагреваем, но не доводим до горячего состояния. Так капуста приобретет любимый многими вкус солянки.

Всыпаем сахар и перемешиваем.

Морковь трем на крупной терке и смешиваем с капустой.

Накрываем салат и ставим его на 30 минут в холодильник.

Попробуйте салат и если необходимо, досолите, влейте еще уксуса и добавьте прочие специи.

Перед подачей на стол, заправляем растительным маслом.