Капустный салат как в столовой, времен СССР. Благодаря некоторым секретикам, получается тот самый вкус

Многие все еще помнят вкусные и сочные салаты из капусты, которые подавали в любых точках общепита. Овощи в те времена были доступными, поэтому рецептов существовала масса, их все любили и готовили.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 700 г;
- морковь, 2 шт;
- соль, 0.5 ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- уксус обычный, 3 ст.л;
- масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Капусту мелко и тонко шинкуем, солим и переминаем руками.
Вливаем уксус, перемешиваем и ставим емкость с капустой на плиту.
Нагреваем до теплого состояния, перемешивая.
Совет: только нагреваем, но не доводим до горячего состояния. Так капуста приобретет любимый многими вкус солянки.
Всыпаем сахар и перемешиваем.
Морковь трем на крупной терке и смешиваем с капустой.
Накрываем салат и ставим его на 30 минут в холодильник.
Попробуйте салат и если необходимо, досолите, влейте еще уксуса и добавьте прочие специи.
Перед подачей на стол, заправляем растительным маслом.
Я еще делаю такой салат с шампиньонами, предварительно их обжарив на сковороде.
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