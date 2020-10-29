Гости были в восторге! Забытая закуска из простых продуктов

Недавно готовила праздничный стол и совершенно случайно нашла в старом блокноте рецепт старой закуски – фаршированного сладкого перчика. Это не только вкусная закуска, но и блюдо – украшение праздничного стола. Приготовьте и удивите своих гостей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сладкий перец, 3 – 4 шт;

сыр, 200 г;

яйцо, 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

зелень по вкусу, майонез.

Процесс приготовления

Вы можете взять обычный сладкий перец, но я беру красивый и оригинальный перчик сорта Дольче Итальяно – тонкий и насыщенно красный, закуска будет выглядеть очень красиво.

Натираем сыр на мелкой терке, смешиваем с хорошими пучками рубленого укропа и петрушки, чесноком, майонезом. Масса должна быть плотной.

Совет: вы можете сделать другую начинку, к примеру, из творога, сыра, чеснока и зелени, майонеза. Вариантов масса, главное, чтобы начинка не текла, а хорошо сохраняла форму.

Массу трамбуем в перец, только не забудьте вынуть семена и отрезать плодоножки. По вкусу также присаливаем.

Отправляем перчик в холодильник на несколько часов.

Вынимаем из холодильника и режем кружочками, красиво раскладываем на блюдо, предварительно накрыв его листьями зеленого салата.

Все, можно пробовать и подавать к столу.