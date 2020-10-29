Гости были в восторге! Забытая закуска из простых продуктов

Недавно готовила праздничный стол и совершенно случайно нашла в старом блокноте рецепт старой закуски – фаршированного сладкого перчика. Это не только вкусная закуска, но и блюдо – украшение праздничного стола. Приготовьте и удивите своих гостей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сладкий перец, 3 – 4 шт;
- сыр, 200 г;
- яйцо, 1 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- зелень по вкусу, майонез.
Процесс приготовления
Вы можете взять обычный сладкий перец, но я беру красивый и оригинальный перчик сорта Дольче Итальяно – тонкий и насыщенно красный, закуска будет выглядеть очень красиво.
Натираем сыр на мелкой терке, смешиваем с хорошими пучками рубленого укропа и петрушки, чесноком, майонезом. Масса должна быть плотной.
Совет: вы можете сделать другую начинку, к примеру, из творога, сыра, чеснока и зелени, майонеза. Вариантов масса, главное, чтобы начинка не текла, а хорошо сохраняла форму.
Массу трамбуем в перец, только не забудьте вынуть семена и отрезать плодоножки. По вкусу также присаливаем.
Отправляем перчик в холодильник на несколько часов.
Вынимаем из холодильника и режем кружочками, красиво раскладываем на блюдо, предварительно накрыв его листьями зеленого салата.
Все, можно пробовать и подавать к столу.
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