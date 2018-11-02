Скатерть-Самобранка

5 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 13 января, 12:47
    а сельдь соленую брать или свежемороженую?Даже соус вымакив...
  • Надежда Гусева12 января, 1:03
    СпасибоПросто смешиваю п...
  • Irena baranova11 января, 7:48
    кефирЛён с кефиром: оз...

Обалденная луковая подлива с мясом — вы влюбитесь в этот рецепт

Представляем вам рецепт простой и невероятно вкусной луковой подливы с мясом. Ее можно подавать с кашей, макаронами или картофельным пюре. Вы полюбите это блюдо за простоту приготовления и невероятно нежный вкус.

Для подливы лучше всего подойдет посуда с толстыми стенками, тогда мясо пропарится и получится более нежным.

Необходимые продукты

  • 1 килограмм свинины
  • 1 килограмм лука
  • 1 чайная ложка соды
  • растительное масло
  • сливочное масло
  • соль, перец

Начинаем приготовление

  1. Лук очищаем и нарезаем мелкими кусочками. Мясо промываем и нарезаем маленькими кусочками.
  2. На сковороду наливаем растительное масло, добавляем сливочное масло и все разогреваем. Затем выкладываем лук и тушим его 2-3 минуты (до прозрачного состояния) и всыпаем соду. Все перемешиваем. Благодаря соде лук будет становится мягче и станет более похож на соус. Тушим все еще 5-6 минут.
  3. В луковую массу добавляем мясо, солим и перчим его по вкусу. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 1,5 часа. Периодически открываем крышку и перемешиваем блюдо.

Обалденная луковая подлива с мясом - вы влюбитесь в этот рецептПриятного аппетита!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
11
Обсудить

Картина дня

наверх