Обалденная луковая подлива с мясом — вы влюбитесь в этот рецепт

Представляем вам рецепт простой и невероятно вкусной луковой подливы с мясом. Ее можно подавать с кашей, макаронами или картофельным пюре. Вы полюбите это блюдо за простоту приготовления и невероятно нежный вкус.

Для подливы лучше всего подойдет посуда с толстыми стенками, тогда мясо пропарится и получится более нежным.

Необходимые продукты

1 килограмм свинины

1 килограмм лука

1 чайная ложка соды

растительное масло

сливочное масло

соль, перец

Начинаем приготовление

Лук очищаем и нарезаем мелкими кусочками. Мясо промываем и нарезаем маленькими кусочками. На сковороду наливаем растительное масло, добавляем сливочное масло и все разогреваем. Затем выкладываем лук и тушим его 2-3 минуты (до прозрачного состояния) и всыпаем соду. Все перемешиваем. Благодаря соде лук будет становится мягче и станет более похож на соус. Тушим все еще 5-6 минут. В луковую массу добавляем мясо, солим и перчим его по вкусу. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 1,5 часа. Периодически открываем крышку и перемешиваем блюдо.

Приятного аппетита!

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