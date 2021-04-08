Много лет стираю большой плед, который не помещается в стиральную машинку. Без химчистки и прачечной

У многих хозяек есть такие большие пледы и покрывала на диваны, которые не умещаются в стиральную машину. Идти в химчистку – дорого, а руками стирать долго и неудобно.

Вот и у меня есть такие изделие, мягкое, пушистое и уютное. В машинку не помещается и руками стирать не очень удобно, становится тяжелым и выкрутить невозможно.

Но я нашла один отличный способ очистить свой любимый плед:

в ванную наливаю теплую воду и развожу в небольших количествах гель для стирки и моющее средство для посуды;

замачиваю плед и если нужно, еще добавляю воды, чтобы она покрыла полностью изделие;

оставляем на 1 – 2 в ванне;

становимся в ванну и ногами топчем плед;

сливаем воду и набираем чистую. Опять «стираем» ногами;

сливаем грязную воду, добавляем кондиционер для белья, наливаем чистую воду и оставляем на 15 минут;

сливаем воду и оставляем плед в ванной стекать;

когда уйдет основная масса воды, можно часть пледа перекинуть на умывальник или переместить на швабру или палку, которая кладется на ванную.

на следующий день плед почти сухой. После всех манипуляций он станет легким и его можно уже отнести на балкон для высыхания.

Даже не пришлось поднимать такую тяжесть. Я забыла, что лучше плед свернуть перед стиркой в прямоугольник.

Статья подготовлена по материалам Дзен Канала: Шебби-Шик