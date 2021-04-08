Скатерть-Самобранка

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Много лет стираю большой плед, который не помещается в стиральную машинку. Без химчистки и прачечной

У многих хозяек есть такие большие пледы и покрывала на диваны, которые не умещаются в стиральную машину. Идти в химчистку – дорого, а руками стирать долго и неудобно.

Вот и у меня есть такие изделие, мягкое, пушистое и уютное. В машинку не помещается и руками стирать не очень удобно, становится тяжелым и выкрутить невозможно.

Но я нашла один отличный способ очистить свой любимый плед:

в ванную наливаю теплую воду и развожу в небольших количествах гель для стирки и моющее средство для посуды;

замачиваю плед и если нужно, еще добавляю воды, чтобы она покрыла полностью изделие;

Много лет стираю большой плед, который не помещается в стиральную машинку. Без химчистки и прачечной

оставляем на 1 – 2 в ванне;

становимся в ванну и ногами топчем плед;

Много лет стираю большой плед, который не помещается в стиральную машинку. Без химчистки и прачечной

сливаем воду и набираем чистую. Опять «стираем» ногами;

сливаем грязную воду, добавляем кондиционер для белья, наливаем чистую воду и оставляем на 15 минут;

Много лет стираю большой плед, который не помещается в стиральную машинку. Без химчистки и прачечной

сливаем воду и оставляем плед в ванной стекать;

 

когда уйдет основная масса воды, можно часть пледа перекинуть на умывальник или переместить на швабру или палку, которая кладется на ванную.

Много лет стираю большой плед, который не помещается в стиральную машинку. Без химчистки и прачечной

на следующий день плед почти сухой. После всех манипуляций он станет легким и его можно уже отнести на балкон для высыхания.

Много лет стираю большой плед, который не помещается в стиральную машинку. Без химчистки и прачечной

Даже не пришлось поднимать такую тяжесть. Я забыла, что лучше плед свернуть перед стиркой в прямоугольник.

Статья подготовлена по материалам Дзен Канала: Шебби-Шик

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