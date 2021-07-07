Приготовил и не успел попробовать: дети съели моментально. Рецепт вкусных цукини

Вкусные цукини внутри мягкого оладушка – это настоящее удовольствие. Такое блюдо даже дети съедают без остатка.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- цукини, 2 шт;
- яйца, 2 шт;
- кефир, 100 г;
- мука, 4 ст.л;
- соль, растительное масло.
Процесс приготовления
Кефир смешиваем с солью, мукой, яйцами, взбиваем венчиком.
Цукини или молодые кабачки режем тонкими полосками острым ножом или при помощи овощечистки. Тесто должно получиться густым, как для оладушек.
Разогреваем растительное масло.
Обмакиваем полоски цукини в тесте и выкладываем на сковороду, обжариваем до румяности с двух сторон.
Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки растительного масла.
Совет: чтобы тесто не вбирало в себя много растительного масла, можно добавит в равных частях муку в тесто и крахмал, тогда блинчики не будут жирными.
Подаем такие оладушки- кабачки со сметаной или майонезом, лучше домашним. Вкусно получается с запеченной в духовке картошкой, картофельным пюре, рыбой и мясом.
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