Приготовил и не успел попробовать: дети съели моментально. Рецепт вкусных цукини

Вкусные цукини внутри мягкого оладушка – это настоящее удовольствие. Такое блюдо даже дети съедают без остатка.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

цукини, 2 шт;

яйца, 2 шт;

кефир, 100 г;

мука, 4 ст.л;

соль, растительное масло.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем с солью, мукой, яйцами, взбиваем венчиком.

Цукини или молодые кабачки режем тонкими полосками острым ножом или при помощи овощечистки. Тесто должно получиться густым, как для оладушек.

Разогреваем растительное масло.

Обмакиваем полоски цукини в тесте и выкладываем на сковороду, обжариваем до румяности с двух сторон.

Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки растительного масла.

Совет: чтобы тесто не вбирало в себя много растительного масла, можно добавит в равных частях муку в тесто и крахмал, тогда блинчики не будут жирными.

Подаем такие оладушки- кабачки со сметаной или майонезом, лучше домашним. Вкусно получается с запеченной в духовке картошкой, картофельным пюре, рыбой и мясом.