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Приготовил и не успел попробовать: дети съели моментально. Рецепт вкусных цукини

Вкусные цукини внутри мягкого оладушка – это настоящее удовольствие. Такое блюдо даже дети съедают без остатка.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • цукини, 2 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • кефир, 100 г;
  • мука, 4 ст.л;
  • соль, растительное масло.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем с солью, мукой, яйцами, взбиваем венчиком.

Цукини или молодые кабачки режем тонкими полосками острым ножом или при помощи овощечистки. Тесто должно получиться густым, как для оладушек.

Приготовил и не успел попробовать: дети съели моментально. Рецепт вкусных цукини

Разогреваем растительное масло.

Обмакиваем полоски цукини в тесте и выкладываем на сковороду, обжариваем до румяности с двух сторон.

Приготовил и не успел попробовать: дети съели моментально. Рецепт вкусных цукини

Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки растительного масла.

Приготовил и не успел попробовать: дети съели моментально. Рецепт вкусных цукини

Совет: чтобы тесто не вбирало в себя много растительного масла, можно добавит в равных частях муку в тесто и крахмал, тогда блинчики не будут жирными.

Подаем такие оладушки- кабачки со сметаной или майонезом, лучше домашним. Вкусно получается с запеченной в духовке картошкой, картофельным пюре, рыбой и мясом.

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