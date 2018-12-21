Скатерть-Самобранка

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Шикарный слоёный салат «Чтоб все так жили»

Очень вкусно!

Шикарный слоёный салат «Чтоб все так жили»

Состав и приготовление:

Салат выкладываем слоями, промазывая каждый майонезом, солим по вкусу:

1 — крабовое мясо, порезанное мелко,
2 — желтки яиц, натертые на терке,
3 — кальмары отварные или консервированные мелко порезать,
4 — пекинская капуста, порезанная мелко,
5 — сыр, натертый на терке,
6 — белок яйца, натертый на терке.

Украшаем салат икрой и крабовым мясом.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Татьяна Зубченко

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