Шикарный слоёный салат «Чтоб все так жили»

Очень вкусно!
Состав и приготовление:
Салат выкладываем слоями, промазывая каждый майонезом, солим по вкусу:
1 — крабовое мясо, порезанное мелко,
2 — желтки яиц, натертые на терке,
3 — кальмары отварные или консервированные мелко порезать,
4 — пекинская капуста, порезанная мелко,
5 — сыр, натертый на терке,
6 — белок яйца, натертый на терке.
Украшаем салат икрой и крабовым мясом.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Татьяна Зубченко
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