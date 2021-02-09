Мясной рулет с яйцом: интересное приготовление украинского блюда

Мясной рулет с яйцом! Вы знакомы с украинским завиванцем? Если нет, то обязательно рекомендуем приготовить его для вашей семьи. Очень вкусное, сытное и насыщенное блюдо обязательно понравится вашим домочадцам.
Мясной рулет с яйцом: ингредиенты
- килограмм говядины
- репчатый лук – 2 головки
- одно яйцо
- два ломтя булки
- по тридцать грамм сливочного масла и сметаны
- тридцать грамм сухарей
- сто миллилитров молока
- растительное масло – для обжарки
- жир – для смазывания противня
- соль и перец по вкусу
Для начинки:
- два яйца
- две моркови
- пятнадцать грамм сливочного масла
- шестьдесят грамм сметаны
- соль по вкусу
Мясной рулет с яйцом: приготовление
Подготовка фарша:
- Взять говяжье мясо, хорошенько помыть, обсушить бумажным полотенцем и перемолоть мясорубкой.
- Хлебные ломтики замочить в молоке.
- Лук почистить, помыть, просушить и мелко нарезать.
- Налить в сковороду растительное масло и разогреть его. Затем добавить лук и пассеровать до получения золотистой корочки.
- В мясной фарш добавить замоченный в молоке хлеб и пассерованный лук, внутрь разбить яйцо, посолить и поперчить. Доложить сметану и все хорошо перемешать.
Подготовка начинки:
- В отдельную миску разбить яйца добавить сметану и взбить венчиком.
- Морковь почистить, помыть, залить подсоленной горячей водой и сварить до готовности. Затем натереть на мелкой терке и добавить в яично-сметанную массу. Все посолить и перемешать.
- На сковороде разогреть растительное масло и поджарить на нем полученную массу.
- Мясную массу разложить на рабочей поверхности толстым слоем, выложить на нее начинку и свернуть валиком. Залепить концы и край.
- В отдельной миске взбить венчиком яйцо.
- Противень смазать жиром и выложить на него подготовленный валик. Всю поверхность смазать яйцом, посыпать сухарями, в нескольких местах проколоть.
- Противень положить в духовку и выпекать завиванец около часа. Затем достать его из духовки и остудить.
- Охлажденный завиванец перед подачей разрезают на порционные ломтики и подают к столу.
Будьте уверены, всем обязательно понравится это традиционно украинское блюдо.
Мясной рулет с яйцом: готов
Приятного аппетита!
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