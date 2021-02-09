Скатерть-Самобранка

5 308 подписчиков

Мясной рулет с яйцом: интересное приготовление украинского блюда

Мясной рулет с яйцом! Вы знакомы с украинским завиванцем? Если нет, то обязательно рекомендуем приготовить его для вашей семьи. Очень вкусное, сытное и насыщенное блюдо обязательно понравится вашим домочадцам.

Мясной рулет с яйцом: ингредиенты

  • килограмм говядины
  • репчатый лук – 2 головки
  • одно яйцо
  • два ломтя булки
  • по тридцать грамм сливочного масла и сметаны
  • тридцать грамм сухарей
  • сто миллилитров молока
  • растительное масло – для обжарки
  • жир – для смазывания противня
  • соль и перец по вкусу

Для начинки:

  • два яйца
  • две моркови
  • пятнадцать грамм сливочного масла
  • шестьдесят грамм сметаны
  • соль по вкусу

Мясной рулет с яйцом

Мясной рулет с яйцом: приготовление

Подготовка фарша:

  • Взять говяжье мясо, хорошенько помыть, обсушить бумажным полотенцем и перемолоть мясорубкой.
  • Хлебные ломтики замочить в молоке.
  • Лук почистить, помыть, просушить и мелко нарезать.
  • Налить в сковороду растительное масло и разогреть его. Затем добавить лук и пассеровать до получения золотистой корочки.
  • В мясной фарш добавить замоченный в молоке хлеб и пассерованный лук, внутрь разбить яйцо, посолить и поперчить. Доложить сметану и все хорошо перемешать.

Подготовка начинки:

  • В отдельную миску разбить яйца добавить сметану и взбить венчиком.
  • Морковь почистить, помыть, залить подсоленной горячей водой и сварить до готовности.
    Затем натереть на мелкой терке и добавить в яично-сметанную массу. Все посолить и перемешать.
  • На сковороде разогреть растительное масло и поджарить на нем полученную массу.
  • Мясную массу разложить на рабочей поверхности толстым слоем, выложить на нее начинку и свернуть валиком. Залепить концы и край.
  • В отдельной миске взбить венчиком яйцо.
  • Противень смазать жиром и выложить на него подготовленный валик. Всю поверхность смазать яйцом, посыпать сухарями, в нескольких местах проколоть.
  • Противень положить в духовку и выпекать завиванец около часа. Затем достать его из духовки и остудить.

Мясной рулет с яйцом: интересное приготовление украинского блюда

  • Охлажденный завиванец перед подачей разрезают на порционные ломтики и подают к столу.

Будьте уверены, всем обязательно понравится это традиционно украинское блюдо.

Мясной рулет с яйцом: готов

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх