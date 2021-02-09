Мясной рулет с яйцом: интересное приготовление украинского блюда

Мясной рулет с яйцом! Вы знакомы с украинским завиванцем? Если нет, то обязательно рекомендуем приготовить его для вашей семьи. Очень вкусное, сытное и насыщенное блюдо обязательно понравится вашим домочадцам.

Мясной рулет с яйцом: ингредиенты

килограмм говядины

репчатый лук – 2 головки

одно яйцо

два ломтя булки

по тридцать грамм сливочного масла и сметаны

тридцать грамм сухарей

сто миллилитров молока

растительное масло – для обжарки

жир – для смазывания противня

соль и перец по вкусу

Для начинки:

два яйца

две моркови

пятнадцать грамм сливочного масла

шестьдесят грамм сметаны

соль по вкусу

Мясной рулет с яйцом: приготовление

Подготовка фарша:

Взять говяжье мясо, хорошенько помыть, обсушить бумажным полотенцем и перемолоть мясорубкой.

Хлебные ломтики замочить в молоке.

Лук почистить, помыть, просушить и мелко нарезать.

Налить в сковороду растительное масло и разогреть его. Затем добавить лук и пассеровать до получения золотистой корочки.

В мясной фарш добавить замоченный в молоке хлеб и пассерованный лук, внутрь разбить яйцо, посолить и поперчить. Доложить сметану и все хорошо перемешать.

Подготовка начинки:

В отдельную миску разбить яйца добавить сметану и взбить венчиком.

Морковь почистить, помыть, залить подсоленной горячей водой и сварить до готовности. Затем натереть на мелкой терке и добавить в яично-сметанную массу. Все посолить и перемешать.

Затем натереть на мелкой терке и добавить в яично-сметанную массу. Все посолить и перемешать. На сковороде разогреть растительное масло и поджарить на нем полученную массу.

Мясную массу разложить на рабочей поверхности толстым слоем, выложить на нее начинку и свернуть валиком. Залепить концы и край.

В отдельной миске взбить венчиком яйцо.

Противень смазать жиром и выложить на него подготовленный валик. Всю поверхность смазать яйцом, посыпать сухарями, в нескольких местах проколоть.

Противень положить в духовку и выпекать завиванец около часа. Затем достать его из духовки и остудить.

Охлажденный завиванец перед подачей разрезают на порционные ломтики и подают к столу.

Будьте уверены, всем обязательно понравится это традиционно украинское блюдо.

Мясной рулет с яйцом: готов

Приятного аппетита!