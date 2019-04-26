Картофельные лепешки (сконы) к чаю. прекрасный вариант к завтраку

Вкусно со сметанкой, да с икоркой!

Ингредиенты: картофель — 250 г

оливковое масло — 2 ст. л.

мука — 90 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — 1 ч. л. Приготовление: Отвариваем очищенный картофель до готовности. Добавляем оливковое масло и соль. Делаем пюре. Затем добавляем муку с разрыхлителем и быстро замешиваем мягкое тесто. Делим тесто пополам. Разминаем каждую половину руками в круглую лепёшку, толщиной 7-8 мм. Разрезаем ее на 4 сектора. Обжариваем на сковороде, смазанной оливковым маслом до румяности.

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