Картофельные лепешки (сконы) к чаю. прекрасный вариант к завтраку

Вкусно со сметанкой, да с икоркой!
Ингредиенты:
картофель — 250 г
оливковое масло — 2 ст. л.
мука — 90 г
разрыхлитель — 1 ч. л.
соль — 1 ч. л.
Приготовление:
Отвариваем очищенный картофель до готовности.
Добавляем оливковое масло и соль. Делаем пюре.
Затем добавляем муку с разрыхлителем и быстро замешиваем мягкое тесто.
Делим тесто пополам.
Разминаем каждую половину руками в круглую лепёшку, толщиной 7-8 мм.
Разрезаем ее на 4 сектора.
Обжариваем на сковороде,
смазанной оливковым маслом до румяности.
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