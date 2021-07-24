Свекровь подсказала: все, кто пробуют, просят рецепт. Решила один раз показать

Пышные пирожки на самом простейшем тесте готовятся просто и быстро, подавать можно с разными соусами и делать любые начинки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
— яйца, 2 шт;
— картофель отварной, 1 кг;
— сыр, 100 г;
-соль, перец;
— натуральный йогурт или сметана, 100 г4
— соль;
— мука 4 ст.л.
Процесс приготовления
Отварной картофель превращаем в пюре с яйцом и тертым сыром, мелко рубленой зеленью. В массу добавляйте соль, перец, ароматные травы по своему вкусу.
Руки смазываем растительным маслом и формируем котлетки.
Яйца смешиваем с йогуртом или сметаной, мукой, вымешиваем до полной однородности. Кляр должен получится густым.
Каждую котлетку обмакиваем в кляр и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.
Подаю такие пирожки с разными соусами, салатами, мясными закусками.
Если есть желание и время, можно сделать начинку из обжаренного фарша с луком или грибами, отварными яйцами и зеленым луком. В пирожки подходит любая начинка по вашему вкусу.
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