Свекровь подсказала: все, кто пробуют, просят рецепт. Решила один раз показать

Пышные пирожки на самом простейшем тесте готовятся просто и быстро, подавать можно с разными соусами и делать любые начинки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

— яйца, 2 шт;

— картофель отварной, 1 кг;

— сыр, 100 г;

-соль, перец;

— натуральный йогурт или сметана, 100 г4

— соль;

— мука 4 ст.л.

Процесс приготовления

Отварной картофель превращаем в пюре с яйцом и тертым сыром, мелко рубленой зеленью. В массу добавляйте соль, перец, ароматные травы по своему вкусу.

Руки смазываем растительным маслом и формируем котлетки.

Яйца смешиваем с йогуртом или сметаной, мукой, вымешиваем до полной однородности. Кляр должен получится густым.

Каждую котлетку обмакиваем в кляр и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон до румяности.

Подаю такие пирожки с разными соусами, салатами, мясными закусками.

Если есть желание и время, можно сделать начинку из обжаренного фарша с луком или грибами, отварными яйцами и зеленым луком. В пирожки подходит любая начинка по вашему вкусу.