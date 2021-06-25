Закуска из перцев и баклажанов. Вкусное блюдо из сезонных овощей

Закуска из перцев и баклажанов получается довольно вкусной и оригинальной.
Закуска из перцев и баклажанов: ингредиенты
- Баклажаны — 1 кг (один килограмм)
- Перец — 1 кг (один килограмм)
- Зелень разная — по 1 п. (по одному пучку)
- Чеснок — 1 гол (одна головка)
Для маринада:
- Вода — 300-360 мл (от трехсот до трёхсот шестидесяти миллилитров)
- Уксус 70%-й — 1 ч л (одна чайная ложка)
- Соль — 1 ст л. (одна столовая ложка)
- Сахар — 2 ст л (две столовые ложки)
Способ приготовления:
- Баклажаны, перец и зелень хорошенько промываем под проточной водой и обсушиваем.
- Перец разрезаем на четыре части и убираем семенные ножки.
- Смазываем противень маслом, раскладываем перечные дольки, ставим в духовку и подрумяниваем при 180 С.
- Баклажаны формируем колечками толщиной примерно один сантиметр.
- Наливаем в сковородку масло и подрумяниваем колечки
- Измельчаем чеснок и зелень, вымешиваем.
- В любую посуду кладем слой перцев, баклажанов, посыпаем зеленью с чесноком.
- Все компоненты для маринада соединяем, ставим на огонь, доводим до кипения.
- Добавляем уксус и убираем емкость с плиты.
- Остуженный маринад добавляем к овощам.
- Закрываем емкость и на 24 часа ставим в холод.
- Закуска готова и ее можно подавать к основным блюдам.
Закуска из перцев и баклажанов — оригинальное блюдо из сезонных овощей.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии