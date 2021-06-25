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Закуска из перцев и баклажанов. Вкусное блюдо из сезонных овощей

Закуска из перцев и баклажанов получается довольно вкусной и оригинальной.

Закуска из перцев и баклажанов: ингредиенты

Закуска из перцев и баклажанов. Вкусное блюдо из сезонных овощей 2

  1. Баклажаны — 1 кг (один килограмм)
  2. Перец — 1 кг (один килограмм)
  3. Зелень разная — по 1 п. (по одному пучку)
  4. Чеснок — 1 гол (одна головка)

Для маринада:

  1. Вода — 300-360 мл (от трехсот до трёхсот шестидесяти миллилитров)
  2. Уксус 70%-й — 1 ч л (одна чайная ложка)
  3. Соль — 1 ст л. (одна столовая ложка)
  4. Сахар — 2 ст л (две столовые ложки)

Способ приготовления:

  • Баклажаны, перец и зелень хорошенько промываем под проточной водой и обсушиваем.
  • Перец разрезаем на четыре части и убираем семенные ножки.
  • Смазываем противень маслом, раскладываем перечные дольки, ставим в духовку и подрумяниваем при 180 С.
  • Баклажаны формируем колечками толщиной примерно один сантиметр.
  • Наливаем в сковородку масло и подрумяниваем колечки
  • Измельчаем чеснок и зелень, вымешиваем.
  • В любую посуду кладем слой перцев, баклажанов, посыпаем зеленью с чесноком.
  • Все компоненты для маринада соединяем, ставим на огонь, доводим до кипения.
  • Добавляем уксус и убираем емкость с плиты.
  • Остуженный маринад добавляем к овощам.
  • Закрываем емкость и на 24 часа ставим в холод.
  • Закуска готова и ее можно подавать к основным блюдам.

Закуска из перцев и баклажанов — оригинальное блюдо из сезонных овощей.

Закуска из перцев и баклажанов

Приятного аппетита!

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