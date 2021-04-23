Торт Три стакана. Дежурное лакомство на скорую руку, всё смешали и в духовку

Торт Три стакана очень простой рецепт, с которым справится любой. Получается мягкий и сочный тортик к чаю.
Торт Три стакана: ингредиенты
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Кефир — 200 г. (двести грамм) — 1 стакан
- Мука — 200 г. (двести грамм) — 1 стакан
- Сахар — 200 г. (двести грамм) — 1 стакан
- Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Масло растительное
Крем:
- Сахарная пудра — 2-3 ст. (два -три стакана)
- Сметана — 500 г. (пятьсот грамм)
- Грецкие орехи — по вкусу и желанию
Рецепт приготовления:
- Смешайте кефир с водой (вместо кефира можете взять йогурт).
- Смешайте яйцо с сахаром и щепоткой соли и перемешайте.
- Обе массы перемешайте.
- Муку и какао просейте и вымесите густое тесто.
- Влейте растительное масло и перемешайте.
- Смажьте форму растительным маслом и выложите тесто.
- Выпекайте при температуре 180 градусов течение 30-40 минут.
- Бисквит остудите и разделите на 3 коржа, выровняйте и измельчите обрезки.
Крем:
- Жирную сметану вымешайте с сахарной пудрой венчиком.
- Коржи смажьте кремом, сформируйте торт, обмажьте края и верх, обсыпьте крошкой и измельчёнными орехами.
- Поставьте торт в холодильник на пару часов.
Торт Три стакана: Видео!
Приятного аппетита!
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