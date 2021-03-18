Скатерть-Самобранка

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Покупаю куриную грудку и готовлю такое блюдо вместо котлет и отбивных: хоть на обед, хоть на ужин, хоть на праздничный стол

Из куриного филе можно сделать большое количество разных блюд и закусок. Особенно вкусно получаются блюда, запеченные в духовке, можно с грибами, овощами и другими добавками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное филе, 2 – 3 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • соль, перец, специи;
  • тимьян, карри;
  • сливки, 150 мл;
  • масло растительное рафинированное, 3 – 4 ст.л;
  • помидор, 1 шт;
  • зелень.

Процесс приготовления

Мясо промываем, просушиваем бумажными полотенцами и режем небольшими кусочками.

Совет: можно запекать в порционных формочках из фольги или в большой форме. Как вам больше нравится.

Выкладываем мясо в форму.

Покупаю куриную грудку и готовлю такое блюдо вместо котлет и отбивных: хоть на обед, хоть на ужин, хоть на праздничный стол

Для соуса смешиваем сливки – берите любой жирности, можно и не жирные. К сливкам добавляем яйца, специи, ароматные травы и все, что вам по вкусу. Не помешают и острые приправы, если вы так любите.

Добавляем растительное масло и перемешиваем венчиком до однородности.

Заливаем соусом мясо, сверху выкладываем кружочки помидора.

Покупаю куриную грудку и готовлю такое блюдо вместо котлет и отбивных: хоть на обед, хоть на ужин, хоть на праздничный стол

Запекаем 30 – 40 минут при 180 градусах. Может у вас время запекания будет больше, главное, чтобы мясо подрумянилось.

Покупаю куриную грудку и готовлю такое блюдо вместо котлет и отбивных: хоть на обед, хоть на ужин, хоть на праздничный стол

При подаче посыпаем рубленой зеленью, можно еще чесночком, ароматными травами. Отлично сочетается блюдо с отварным картофелем, рисом, салатами.

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