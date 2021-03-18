Покупаю куриную грудку и готовлю такое блюдо вместо котлет и отбивных: хоть на обед, хоть на ужин, хоть на праздничный стол

Из куриного филе можно сделать большое количество разных блюд и закусок. Особенно вкусно получаются блюда, запеченные в духовке, можно с грибами, овощами и другими добавками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 2 – 3 шт;
- яйца, 2 шт;
- соль, перец, специи;
- тимьян, карри;
- сливки, 150 мл;
- масло растительное рафинированное, 3 – 4 ст.л;
- помидор, 1 шт;
- зелень.
Процесс приготовления
Мясо промываем, просушиваем бумажными полотенцами и режем небольшими кусочками.
Совет: можно запекать в порционных формочках из фольги или в большой форме. Как вам больше нравится.
Выкладываем мясо в форму.
Для соуса смешиваем сливки – берите любой жирности, можно и не жирные. К сливкам добавляем яйца, специи, ароматные травы и все, что вам по вкусу. Не помешают и острые приправы, если вы так любите.
Добавляем растительное масло и перемешиваем венчиком до однородности.
Заливаем соусом мясо, сверху выкладываем кружочки помидора.
Запекаем 30 – 40 минут при 180 градусах. Может у вас время запекания будет больше, главное, чтобы мясо подрумянилось.
При подаче посыпаем рубленой зеленью, можно еще чесночком, ароматными травами. Отлично сочетается блюдо с отварным картофелем, рисом, салатами.
Свежие комментарии