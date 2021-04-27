Покупаю по 10 метров вафельного полотна и мне хватает на год активного использования

Вафельные полотенца – это именно те изделия, которые всегда есть на кухне у каждой хозяйки. Такой домашний текстиль известен в каждой семье еще с советских времен и сегодня многие все еще продолжают покупать готовые полотенца или же целые рулоны полотна, которые затем самостоятельно превращают в полотенца.

Такой рулон выгодно покупать – получается очень много изделий, а если сравнить стоимость готового изделия в магазине и рулона, то вообще получается очень дешево.

К примеру, 10 метров полотна помогает использовать новые полотенца целый год. Если отрезать по куску 30 на 46 см, то получается 10 штук практичных салфеток.

Такие салфетки из вафельного полотна помогают:

натирать до блеска хрусталь, стекло и другую посуду;

вытирать любые поверхности;

вытирать стекла;

протирать обувь и разные бытовые мелочи, проводить уборку в доме;

использовать в качестве салфеток для гостей (если купили полотно белое или с оригинальным рисунком).

Вафельное полотно – это натуральная, хлопковая ткань, идеальная для домашнего использования.