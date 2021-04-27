Скатерть-Самобранка

5 348 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    спасибоГотовлю с душой: ...
  • Елена игрик
    Да старый анекдот есть на эту тему. 19 век, встречаются француз и русский. "Говорят, вы гречку едите?" - "Едим." - "Ф...Почему американцы...
  • Ирина Новичихина
    А причём тут фигура? Совести нет у автора. Стыдно врать. Сплошные голимые углеводы и жиры. Где тут польза для фигуры...Шоколадное салями...

Покупаю по 10 метров вафельного полотна и мне хватает на год активного использования

Вафельные полотенца – это именно те изделия, которые всегда есть на кухне у каждой хозяйки. Такой домашний текстиль известен в каждой семье еще с советских времен и сегодня многие все еще продолжают покупать готовые полотенца или же целые рулоны полотна, которые затем самостоятельно превращают в полотенца.

Такой рулон выгодно покупать – получается очень много изделий, а если сравнить стоимость готового изделия в магазине и рулона, то вообще получается очень дешево.

К примеру, 10 метров полотна помогает использовать новые полотенца целый год. Если отрезать по куску 30 на 46 см, то получается 10 штук практичных салфеток.

Такие салфетки из вафельного полотна помогают:

  • натирать до блеска хрусталь, стекло и другую посуду;
  • вытирать любые поверхности;
  • вытирать стекла;
  • протирать обувь и разные бытовые мелочи, проводить уборку в доме;
  • использовать в качестве салфеток для гостей (если купили полотно белое или с оригинальным рисунком).

Вафельное полотно – это натуральная, хлопковая ткань, идеальная для домашнего использования.

Покупаю по 10 метров вафельного полотна и мне хватает на год активного использования

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Покупаю по 10 метров вафельного полотна и мне хватает на год активного использования

Читать
Уборка и содержание террасы
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Уборка и содержание террасы

Что подарить садовнику. 15 отличных подарков для сада
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Что подарить садовнику. 15 отличных подарков для сада

6 УМНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ ДОМА
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

6 УМНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ ДОМА

Народные приметы 29 апреля: что нельзя и что можно делать в день Ирины-рассадницы
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Народные приметы 29 апреля: что нельзя и что можно делать в день Ирины-рассадницы

«Мерзнет весь дом»: ижевчане о многоэтажке на Удмуртской
Материал, выбранный редакторами Миртесенudm-info

«Мерзнет весь дом»: ижевчане о многоэтажке на Удмуртской

Непонятные заплатки, гнилой столетний утеплитель и холод: так говорят ижевчане о доме №259 по улице Удмуртской. По словам жителей, здание...
Возьмите опилки, смешайте с ПВА и сделайте классный декор для дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Возьмите опилки, смешайте с ПВА и сделайте классный декор для дома

Мэрия Кургана забрала землю у арендаторов под недостроенным домом
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Мэрия Кургана забрала землю у арендаторов под недостроенным домом

Лаврушка на подоконнике: как вырастить приправу в домашних условиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Лаврушка на подоконнике: как вырастить приправу в домашних условиях

Тайну Дома авиаторов в Москве скрывает гигантский подвал
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

Тайну Дома авиаторов в Москве скрывает гигантский подвал

Как сделать рыбку из картона своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

Как сделать рыбку из картона своими руками

Как сделать пасхальные цветы из фетра
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

Как сделать пасхальные цветы из фетра

Шикарная пасхальная корзинка может появится, если украсить ее фетровыми цветам. Результат получается очень милым, домашним, приятным глаз...
В управе объяснили причину невозможности посадки деревьев у некоторых домов на Дмитровке
Материал, выбранный редакторами МиртесенСеверное Медведково

В управе объяснили причину невозможности посадки деревьев у некоторых домов на Дмитровке

В Мосгордуме рекомендовали заняться садом и огородом в майские праздники
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В Мосгордуме рекомендовали заняться садом и огородом в майские праздники

Лекарственное растение Коровяк густоцветковый (Verbascum densiflorum)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Лекарственное растение Коровяк густоцветковый (Verbascum densiflorum)

Простой копировальный шаблон для ручного фрезера
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Простой копировальный шаблон для ручного фрезера

«Любая неисправность — угроза жизни». Из домов Подмосковья уберут 20-летние лифты и старое газовое оборудование
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

«Любая неисправность — угроза жизни». Из домов Подмосковья уберут 20-летние лифты и старое газовое оборудование

Письмо: "Вылетела в страшнейший плюс"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенские страсти

Письмо: "Вылетела в страшнейший плюс"

И вот это еще письмо сами разбирайте тоже. babasoskalkoiУважаемая Эволюция, здравствуйте! Спасибо за Ваш труд, благодаря ему отношения с ...
ТОП-5 отличных кустарника, которые очень красиво цветут
Материал, выбранный редакторами МиртесенОгород, сад, балкон

ТОП-5 отличных кустарника, которые очень красиво цветут

Отличный инструмент для лёгкой посадки клубники
Материал, выбранный редакторами МиртесенОгород, сад, балкон

Отличный инструмент для лёгкой посадки клубники

ЧТО ФЕН-ШУЙ СОВЕТУЕТ И ЧТО НЕ СОВЕТУЕТ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

ЧТО ФЕН-ШУЙ СОВЕТУЕТ И ЧТО НЕ СОВЕТУЕТ

Умный капельный полив бутылками
Материал, выбранный редакторами МиртесенОгород, сад, балкон

Умный капельный полив бутылками

Как посадить вишню – пошаговая инструкция для новичков
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Как посадить вишню – пошаговая инструкция для новичков

Золотая арка, керамические зайцы: в Москве строится необычный ЖК
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Золотая арка, керамические зайцы: в Москве строится необычный ЖК

Элегантный и необычный узор «Косичка»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай сам

Элегантный и необычный узор «Косичка»

Плюсы и минусы признания СНТ сельскими территориями
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Плюсы и минусы признания СНТ сельскими территориями

Используемая коммунальщиками краска не вредит здоровью – управа Алтуфьева
Материал, выбранный редакторами МиртесенАЛУФЬЕВО

Используемая коммунальщиками краска не вредит здоровью – управа Алтуфьева

Крутая вещица с мозаичной плиткой
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай сам

Крутая вещица с мозаичной плиткой

В Доме-музее К.Г. Паустовского экспонируется новая выставка
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Доме-музее К.Г. Паустовского экспонируется новая выставка

Торт для свадьбы: лучшие идеи
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Торт для свадьбы: лучшие идеи

79% жителей Северо-Запада проведут майские праздники дома или на даче
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

79% жителей Северо-Запада проведут майские праздники дома или на даче

Стильные элементы декора из древесины
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

Стильные элементы декора из древесины

Ядовитые комнатные растения: 9 цветов, которые могут нанести вам вред
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Ядовитые комнатные растения: 9 цветов, которые могут нанести вам вред

Из истории клип-арта
Материал, выбранный редакторами МиртесенВымышленные вселенные и их обитатели

Из истории клип-арта

ДОЛГИЕ ССОРЫ И БЫСТРЫЕ ПРИМИРЕНИЯ
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтерва & К°

ДОЛГИЕ ССОРЫ И БЫСТРЫЕ ПРИМИРЕНИЯ

Картина дня

наверх