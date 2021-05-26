Овощи с мясом томлёные в духовке. Готовится просто и придётся по вкусу всем

Овощи с мясом томлёные в духовке приведут в восторг Ваших родных и друзей. Невероятно вкусное блюдо, которое очень легко приготовить.
Овощи с мясом томлёные в духовке: ингредиенты
- Мясо – 1 кг. (один килограмм)
- Морковь – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Помидоры <<черри>> — 300 г. (триста грамм)
- Картофель – 500 г. (пятьсот грамм)
- Сельдерей — 150 г. (то пятьдесят грамм)
- Сладкий перец – 300 г. (триста грамм)
- Лук – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Оливковое масло
- Перец
- Специи
- Соль
Способ приготовления:
- Нарежьте набольшими кусочками сельдерей и переложите его в глубокую миску.
- Нарежьте кружочками очищенную морковь. Почистите и разрежьте на крупные дольки лук. Очистите от семян и нарежьте крупными кусочками сладкий перец. Очистите и разрежьте на 4-6 частей картофель. Переложите подготовленные овощи к сельдерею. Выложите туда же помидоры. К овощам добавьте оливковое масло, перец и соль. Всё хорошо перемешайте и переложите в форму для запекания.
- Поперчите и посолите по вкусу мясо, к нему добавьте любую приправу и тщательно вотрите руками. Если кусок мяса крупный, разрежьте на более мелкие кусочки.
- Мясо переложите сверху на овощи и накройте всё фольгой.
- Заготовку отправьте в разогретую до 140 градусов духовку на 3 часа.
- После этого блюдо достаньте и снимите фольгу. Температуру в духовке увеличьте до 180 градусов и запекайте ещё 30 минут.
Овощи с мясом томлёные в духовке готовы к подаче.
Приятного аппетита!
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