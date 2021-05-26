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Овощи с мясом томлёные в духовке. Готовится просто и придётся по вкусу всем

Овощи с мясом томлёные в духовке приведут в восторг Ваших родных и друзей. Невероятно вкусное блюдо, которое очень легко приготовить.

Овощи с мясом томлёные в духовке: ингредиенты

Овощи с мясом томлёные в духовке

  1. Мясо – 1 кг. (один килограмм)
  2. Морковь – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  3. Помидоры <<черри>> — 300 г. (триста грамм)
  4. Картофель – 500 г. (пятьсот грамм)
  5. Сельдерей — 150 г. (то пятьдесят грамм)
  6. Сладкий перец – 300 г. (триста грамм)
  7. Лук – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  8. Оливковое масло
  9. Перец
  10. Специи
  11. Соль

Способ приготовления:

  • Нарежьте набольшими кусочками сельдерей и переложите его в глубокую миску.
  • Нарежьте кружочками очищенную морковь. Почистите и разрежьте на крупные дольки лук. Очистите от семян и нарежьте крупными кусочками сладкий перец. Очистите и разрежьте на 4-6 частей картофель. Переложите подготовленные овощи к сельдерею. Выложите туда же помидоры. К овощам добавьте оливковое масло, перец и соль. Всё хорошо перемешайте и переложите в форму для запекания.
  • Поперчите и посолите по вкусу мясо, к нему добавьте любую приправу и тщательно вотрите руками. Если кусок мяса крупный, разрежьте на более мелкие кусочки.
  • Мясо переложите сверху на овощи и накройте всё фольгой.
  • Заготовку отправьте в разогретую до 140 градусов духовку на 3 часа.
  • После этого блюдо достаньте и снимите фольгу. Температуру в духовке увеличьте до 180 градусов и запекайте ещё 30 минут.

Овощи с мясом томлёные в духовке готовы к подаче.

Овощи с мясом томлёные в духовке. Готовится просто и придётся по вкусу всем 2

Приятного аппетита!

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